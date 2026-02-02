AMERI GLEDAJU I NE VERUJU! Nikola Jokić nasamario skoro ceo tim (VIDEO)
Centar Denver Nagetsa bio je na prinudnom bolovanju zbog povrede kolena, vratio se meestralnom partijom protiv LA Klipersa ( 122:109), a i protiv Oklahoma siti Tandera je na momente podsetio na MVP izdanja.
Podigao je navijače maestralnom asistencijom, kada je bez gledanja preko glave dodao loptu Spenseru Džonsu kome nije bilo teško da poentra.
Američki komentatori su bili oduševljeni. Istakli su da, iako se oseti mala "zarđalost" jer je propustio 16 utakmica, ovakva rešenja može da ima samo Nikola.
- Pogledajte ovo dodavanje ovde, kroz gužvu. Holmgren dolazi u pomoć, a Jokić... nije bilo baš - rekao je jedan komentator.
