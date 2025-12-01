BLISTALE PARAĆINSKE RITMIČARKE: Na Državnom prvenstvu u C grupnim vežbama četiri medalje (FOTO)
U ORGANIZACIJI Gimnastičkog saveza Srbije 30. novembra u Beogradu je održano Državno prvenstvo u ritmičkoj gimnastici u C grupnim vežbama na kome su zablistale takmičarke GK „Paraćin“ iz grada na Crnici.
Konkurencija je bila veoma oštra jer je sa svojim koreografijama nastupilo 70 ekipa sa 689 devojčica iz 19 klubova, ali su uigrane ritmičarke iz Paraćina uspele da svom klubu i gradu daruju četiri medalje.
Mlađe juniorke izborile su srebro koje je na ovako sjajnom takmičenju zasjalo kao zlato, dok su pionirke i mlađe pionirke osvojile tri bronzane medalje. I takmičarke i trenerke Paraćinki zaslužile su veliko priznanje i ogroman aplauz.
Sudija je bila Katarina Stajić.
