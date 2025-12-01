Ostali sportovi

BLISTALE PARAĆINSKE RITMIČARKE: Na Državnom prvenstvu u C grupnim vežbama četiri medalje (FOTO)

Зорана Рашић
Zorana Rašić

01. 12. 2025. u 08:00

U ORGANIZACIJI Gimnastičkog saveza Srbije 30. novembra u Beogradu je održano Državno prvenstvo u ritmičkoj gimnastici u C grupnim vežbama na kome su zablistale takmičarke GK „Paraćin“ iz grada na Crnici.

Foto: GK "Paraćin"

Konkurencija je bila veoma oštra jer je sa svojim koreografijama nastupilo 70 ekipa sa 689 devojčica iz 19 klubova, ali su uigrane ritmičarke iz Paraćina uspele da svom klubu i gradu daruju četiri medalje.

Mlađe juniorke izborile su srebro koje je na ovako sjajnom takmičenju zasjalo kao zlato, dok su pionirke i mlađe pionirke osvojile tri bronzane medalje. I takmičarke i trenerke Paraćinki zaslužile su veliko priznanje i ogroman aplauz.

Foto: Фото: ГК "Параћин"

Sudija je bila Katarina Stajić.

