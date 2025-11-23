LUDNICA U FORMULI 1! Evo šta se desilo kada su Lando Noris i Oskar Pjastri diskvalifikovani, pa je trka za titulu najnapetija u 21. veku!

Direktor Meklarena Andrea Stela izvinio se danas svojim vozačima Landu Norisu i Oskaru Pjastriju, koji su diskvalifikovani posle trke za Veliku nagradu Las Vagasa u šampionatu Formule 1 nakon što je utvrđeno da njihovi bolidi nisu u skladu sa tehničkim propisima.

Tehnički delegati su na pregledu posle trke utvrdili da su oba Meklarenova bolida imala zaštitne ploče koje su tanje od devet milimetara, koliko je pravilnikom propisani minimum pa je tako Noris ostao bez drugog mesta u Las Vegasu, a Pjastri bez četvrte pozicije.

"Izvinjavamo se Landu i Oskaru zbog gubitka bodova danas u kritičnom trenutku njihovih šampionskih kampanja nakon dva dobra nastupa tokom vikenda. Kao tim, takođe se izvinjavamo našim partnerima i navijačima, čija podrška nam mnogo znači. Iako je ovaj ishod izuzetno razočaravajući, ostajemo potpuno fokusirani na poslednje dve trke sezone", rekao je Stela u saopštenju Meklarena.

On je naveo da su oba bolida Meklarena tokom trke doživela neočekivano visok nivo trzanja koji nije viđen na treninzima, što je dovelo do prekomernog kontakta sa tlom i oštećenja zaštnine ploče.

"Istražujemo razloge za ovakvo ponašanje automobila, uključujući i efekat slučajnog oštećenja koje su oba automobila pretrpela, koje smo otkrili nakon trke i koje je dovelo do povećanog pomeranja poda. Kao što je FIA primetila, kršenje je bilo nenamerno, nije bilo namernog pokušaja zaobilaženja propisa, a postojale su i olakšavajuće okolnosti", izjavio je Stela.







Još dve trke su ostale do kraja ovogodišnjeg šampionata u Formuli 1, naredna će se voziti 30. novembra u Kataru, a poslednja 7. decembra u Abu Dabiju.



Uz dve preostale glavne trke i jedan sprint, vozači mogu da osvoje maksimalno 58 bodova do kraja prvenstva.



