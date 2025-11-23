Ostali sportovi

LUDNICA U FORMULI 1! Evo šta se desilo kada su Lando Noris i Oskar Pjastri diskvalifikovani, pa je trka za titulu najnapetija u 21. veku!

Новости онлине

23. 11. 2025. u 22:10

Direktor Meklarena Andrea Stela izvinio se danas svojim vozačima Landu Norisu i Oskaru Pjastriju, koji su diskvalifikovani posle trke za Veliku nagradu Las Vagasa u šampionatu Formule 1 nakon što je utvrđeno da njihovi bolidi nisu u skladu sa tehničkim propisima.

ЛУДНИЦА У ФОРМУЛИ 1! Ево шта се десило када су Ландо Норис и Оскар Пјастри дисквалификовани, па је трка за титулу најнапетија у 21. веку!

FOTO: Tanjug/AP

Tehnički delegati su na pregledu posle trke utvrdili da su oba Meklarenova bolida imala zaštitne ploče koje su tanje od devet milimetara, koliko je pravilnikom propisani minimum pa je tako Noris ostao bez drugog mesta u Las Vegasu, a Pjastri bez četvrte pozicije.

"Izvinjavamo se Landu i Oskaru zbog gubitka bodova danas u kritičnom trenutku njihovih šampionskih kampanja nakon dva dobra nastupa tokom vikenda. Kao tim, takođe se izvinjavamo našim partnerima i navijačima, čija podrška nam mnogo znači. Iako je ovaj ishod izuzetno razočaravajući, ostajemo potpuno fokusirani na poslednje dve trke sezone", rekao je Stela u saopštenju Meklarena.

On je naveo da su oba bolida Meklarena tokom trke doživela neočekivano visok nivo trzanja koji nije viđen na treninzima, što je dovelo do prekomernog kontakta sa tlom i oštećenja zaštnine ploče.

"Istražujemo razloge za ovakvo ponašanje automobila, uključujući i efekat slučajnog oštećenja koje su oba automobila pretrpela, koje smo otkrili nakon trke i koje je dovelo do povećanog pomeranja poda. Kao što je FIA primetila, kršenje je bilo nenamerno, nije bilo namernog pokušaja zaobilaženja propisa, a postojale su i olakšavajuće okolnosti", izjavio je Stela.


Noris je posle diskvalifikacije izgubio 18 bodova, ali je ostao vodeći u generalnom plasmanu sa 390. Pjastri je izgubio 12 bodova i sada ima 366, kao i trećeplasirani Maks Ferstapen.


Još dve trke su ostale do kraja ovogodišnjeg šampionata u Formuli 1, naredna će se voziti 30. novembra u Kataru, a poslednja 7. decembra u Abu Dabiju.


Uz dve preostale glavne trke i jedan sprint, vozači mogu da osvoje maksimalno 58 bodova do kraja prvenstva.

Foto: FOTO: Tanjug/AP

POGLEDAJ GALERIJU

Ako vas zanima sport, pratite sve najvažnije i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZVEZDA UKRAJINE PROBALA DA UBIJE RUSKOG PUKOVNIKA: Rusija ne prašta! Evo šta se desilo ukrajinskoj šampionki

ZVEZDA UKRAJINE PROBALA DA UBIJE RUSKOG PUKOVNIKA: Rusija ne prašta! Evo šta se desilo ukrajinskoj šampionki