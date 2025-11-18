BORANKE SA ŠPANKINJAMA: Rukometašice iz grada bakra u osmini finala Evrokupa
RUKOMETAŠICE Bora u osminifinala Evrokupa sastaće se sa Kosta del Solom iz Malage. Prvi meč igra se 17.ili 18. januara u Španiji, a revanš nedelju dana kasnije u gradu bakra.
Podsetimo, Boranke su u trećoj rundi posle sedmeraca eliminisale slovački Slovan. I jedine su ostale u evropskim kupovima, jer šampion Crvena zvezda nije izborila grupnu fazu Lige Evrope.
Preporučujemo
PRENOS, SLOVEN - CRVENA ZVEZDA: Dosad neviđena utakmica
19. 11. 2025. u 12:12 >> 13:21
ZVEZDA DIGLA RUKE! Albert Rijera ne dolazi na Marakanu
19. 11. 2025. u 13:12
BEOGRADSKI POLUMARATON! Elzan Bibić napada državni rekord
19. 11. 2025. u 12:32
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
19. 11. 2025. u 07:00
RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!
Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo su za naš nacionalni tim završene neuspešno: Srbija nije uspela da izbori odlazak na Mundijal koji je na programu 2026. godine, a "druga staza", putem Lige nacija, ostala je zatvorena za "orlove" jer će njome na šampionat planete otići čak i slabije selekcije od njih - zahvaljujući neverovatnim pravilima FIFA i UEFA. I, Rusija je prilično začuđena time.
18. 11. 2025. u 19:00
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)