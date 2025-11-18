Ostali sportovi

BORANKE SA ŠPANKINJAMA: Rukometašice iz grada bakra u osmini finala Evrokupa

Slobodan Krstović

18. 11. 2025. u 16:25

RUKOMETAŠICE Bora u osminifinala Evrokupa sastaće se sa Kosta del Solom iz Malage. Prvi meč igra se 17.ili 18. januara u Španiji, a revanš nedelju dana kasnije u gradu bakra.

FOTO: Grad Zrenjanin

Podsetimo, Boranke su u trećoj rundi posle sedmeraca eliminisale slovački Slovan. I jedine su ostale u evropskim kupovima, jer šampion Crvena zvezda nije izborila grupnu fazu Lige Evrope.

