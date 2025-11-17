Ostali sportovi

"SRPSKI TAJSON" BEZ PREMCA! On je osvojio 68. "Zlatnu rukavicu"! Boks je opet oduševio Srbiju

Новости онлине

17. 11. 2025. u 21:53

Srpski bokser Almir Memić osvajač je 68. po redu "Zlatne rukavice", tradicionalnog turnira koji je ove godine održan na Zlatiboru.

СРПСКИ ТАЈСОН БЕЗ ПРЕМЦА! Он је освојио 68. Златну рукавицу! Бокс је опет одушевио Србију

FOTO: BSS

Od 14. do 16. novembra za naslov pobednika turnira na Zlatiboru se borilo preko 100 takmičara, a pobednik je Memić koji boksuje u kategoriji do 75kg. 


Memić (23) je osvajanjem "Zlatne rukavice" na sjajan način zaokružio sezonu u kojoj je osvojio i Balkan open na Palama, debitovao na profi sceni i nanizao pet pobeda u isto toliko učešća u profi ringu. 


Memić sad ima iza sebe 60 mečeva (računajući i amaterske i profi), od toga 44 pobede od kojih 12 nokautom, kao i evropsku bronzu u konkurenciji seniora u olimpijskom boksu.
"Bila je ovo sjajna godina u kojoj sam mnogo toga prošao po prvi put i mnogo toga naučio. Poseban momenat za mene je bio ulazak u profi ring. Priprema je kamen temeljac uspeha u bokserskom svetu i ja sve ove mečeve gledam kao na jednu vrstu pripreme da bi se došlo do puta koji vodi krajnjem cilju", rekao je Memić posle osvajanja vredne nagrade.
Memić je otkrio i šta mu je glavni cilj u narednim godinama.


"Imam viziju i cilj i nastaviću vredno, korak po korak da idem ka tome, a najveći cilj od svega su mi Olimpijske igre u Los Anđelesu gde želim da osvojim medalju", zaključio je Memić.

Foto: ФОТО: БСС

POGLEDAJ GALERIJU

Prvi put u dugoj istoriji "Zlatna rukavica" je imala i takmičenje u kategorijama omladinaca i juniora. Za najbolju juniorku proglašena je Nataša Lukić, a najbolji junior je Tarik Rašljanin. Za najbolju tehničarku u konkurenciji juniorki proglašena je Zorica Miodragović, dok je najbolji tehničar među juniorima Bogdan Marković. 


Pehar namenjen najboljem omladincu otišao je u ruke Aranđelu Vujičiću. Najbolji strani bokser je Đorđe Andrijašević iz Republike Srpske. Najborbeniji par su Stefan Ješić i Ognjen Vujičić, a najbolji tehničar senior Marko Jovanović.

BONUS VIDEO: Sudija morao da uspava MMA borca

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NIŽI OD EVROPSKOG PROSEKA: Ovo je tačan broj zavisnika od igara na sreću u Srbiji

NIŽI OD EVROPSKOG PROSEKA: Ovo je tačan broj zavisnika od igara na sreću u Srbiji