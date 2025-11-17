"SRPSKI TAJSON" BEZ PREMCA! On je osvojio 68. "Zlatnu rukavicu"! Boks je opet oduševio Srbiju

Srpski bokser Almir Memić osvajač je 68. po redu "Zlatne rukavice", tradicionalnog turnira koji je ove godine održan na Zlatiboru.

FOTO: BSS

Od 14. do 16. novembra za naslov pobednika turnira na Zlatiboru se borilo preko 100 takmičara, a pobednik je Memić koji boksuje u kategoriji do 75kg.



Memić (23) je osvajanjem "Zlatne rukavice" na sjajan način zaokružio sezonu u kojoj je osvojio i Balkan open na Palama, debitovao na profi sceni i nanizao pet pobeda u isto toliko učešća u profi ringu.



Memić sad ima iza sebe 60 mečeva (računajući i amaterske i profi), od toga 44 pobede od kojih 12 nokautom, kao i evropsku bronzu u konkurenciji seniora u olimpijskom boksu.

"Bila je ovo sjajna godina u kojoj sam mnogo toga prošao po prvi put i mnogo toga naučio. Poseban momenat za mene je bio ulazak u profi ring. Priprema je kamen temeljac uspeha u bokserskom svetu i ja sve ove mečeve gledam kao na jednu vrstu pripreme da bi se došlo do puta koji vodi krajnjem cilju", rekao je Memić posle osvajanja vredne nagrade.

Memić je otkrio i šta mu je glavni cilj u narednim godinama.



"Imam viziju i cilj i nastaviću vredno, korak po korak da idem ka tome, a najveći cilj od svega su mi Olimpijske igre u Los Anđelesu gde želim da osvojim medalju", zaključio je Memić.





BONUS VIDEO: Sudija morao da uspava MMA borca