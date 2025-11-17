Ostali sportovi

CRVENO-BELE SA RADNIČKIM: Sutra i u utorak odigraće se revanš utakmice četvrtfinala Kupa Srbije za odbojkašice

17. 11. 2025. u 11:14

U UTORAK i sredu saznaćemo ko će se plasirati u polufinale Kupa Srbije za odbojkašice. Crvena zvezda će pokušati da se revanšira Radničkom, dok će u sredu TENT učiniti sve da eliminiše Jedinstvo iz Stare Pazove.

Foto: Ilustracija

REVANŠ mečevi četvrtfinala Kupa Srbije za odbojkašice, utorak: Crvena zvezda - Radnički (18.00, prvi meč 2:3), Železničar - Jedinstvo Už. (19.00, 3:1). Sreda: Ub - Srem (18.00, 3:0), TENT - Jedinstvo SP (19.00, 0:3).

Dalje ide ekipa koja osvoji više bodova. Naime, važe pravila u evropskim kupovima: pobeda od 3:0 i 3:1 vredi tri boda, od 3:2 dva,a poraz od 2:3 jedan.

Trofej brani TENT iz Obrenovca.

