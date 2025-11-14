PARTIZAN GOST ŠAPČANA: Rukometaši Metaloplastike dočekaće sutra šampiona u 10. kolu ARKUS lige
RUKOMETNI spektakl u Šapcu. Rukometaši Metaloplastike u derbiju 10. kola ARKUS lige sutra će ugostiti aktuelnog šampiona i velikog rivala, Partizan. U ostalim deulima pažnju privlači i derbi začelja između Šamota i Crvene zvezde.
PAROVI 10. kola ARKUS lige za rukometaše, subota: Dinamo - Proleter (17.00), Jugović - Vranje (19.00), Šamot - Crvena zvezda (19.00), Metaloplastika - Partizan (18.30). Nedelja: Radnički - Dubočica (18.00). Ranije: Vojvodina - Kikinda 37:22.
TABELA: Vojvodina 18, Partizan 16, Dinamo 16, Dubočica 14, Metaloplastika 9, Vranje 8, Radnički 8, Jugović 5, Šamot 5, Kikinda 4, Proleter 4, C. zvezda 3 boda.
14. 11. 2025. u 12:45
13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40
13. 11. 2025. u 18:15
