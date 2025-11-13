Ostali sportovi

PARTIZAN GOST TAKOVA: Sutra se nastavlja Superliga Srbije za odbojkaše

Slobodan Krstović

13. 11. 2025. u 12:14

POSLE evropskih, uzbuđenja na domaćoj sceni. Odbojkaši Takova sutra u četvrtom kolu Superlige dočekuju Partizan, dok se u derbiju začelja u Staroj Pazovi sastaju Jedinstvo i VGSK. U subotu je derbi kola pošto će Karađorđe ugostiti Vojvodinu...

FOTO: OSS

ČETVRTO kolo Superlige Srbije za odbojkaše, sutra: Takovo – Partizan (17.00), Jedinstvo SP – VGSK (19.00). Subota: Mladi radnik – Spartak SU (17.00), Karađorđe –Vojvodina (18.00), Niš – Radnički (20.00).Nedelja: Dubočica – Crvena zvezda (18.00).

TABELA: Vojvodina 3 pobede, Karađorđe 3, Spartak SU 3, C.zvezda 2, Partizan 2, Radnički 2,Dubočica 1, Takovo 1, Ml.radnik 0, Jedinstvo SP 0, Niš 0, VGSK 0.

