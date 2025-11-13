PARTIZAN GOST TAKOVA: Sutra se nastavlja Superliga Srbije za odbojkaše
POSLE evropskih, uzbuđenja na domaćoj sceni. Odbojkaši Takova sutra u četvrtom kolu Superlige dočekuju Partizan, dok se u derbiju začelja u Staroj Pazovi sastaju Jedinstvo i VGSK. U subotu je derbi kola pošto će Karađorđe ugostiti Vojvodinu...
ČETVRTO kolo Superlige Srbije za odbojkaše, sutra: Takovo – Partizan (17.00), Jedinstvo SP – VGSK (19.00). Subota: Mladi radnik – Spartak SU (17.00), Karađorđe –Vojvodina (18.00), Niš – Radnički (20.00).Nedelja: Dubočica – Crvena zvezda (18.00).
TABELA: Vojvodina 3 pobede, Karađorđe 3, Spartak SU 3, C.zvezda 2, Partizan 2, Radnički 2,Dubočica 1, Takovo 1, Ml.radnik 0, Jedinstvo SP 0, Niš 0, VGSK 0.
KAKAV OBRAČUN: Dončić protiv Šeja!
VEČERAŠNjI program NBA lige obeležiće duel Oklahoma Siti tandera i LA lejkersa koji se sastaju u "Pejkom centru" tri sata i 30 minuta nakon ponoći.
12. 11. 2025. u 14:15
SRBI MORAJU OPET NA VEMBLI? UEFA se hitno oglasila, i to pred sam početak utakmice Engleska - Srbija
Najnovije vesti iz evropskog fudbala su i te kako zanimljive. A stižu neposredno pred meč Engleza i Srba na Vembliju.
13. 11. 2025. u 15:40
PERSONA NON GRATA: "Tijana, šta će Tompson na tvom koncertu?"
"Pa, nikad se ne zna..."
12. 11. 2025. u 11:04
