RADNIČKI GRABI KA LIGI ŠAMPIONA ZA ODBOJKAŠE: Kragujevčani lako izborili plasman u treću, odlučujuću rundu kvalifikacija
ODBOJKAŠI Radničkog plasirali su se u treću, odlučujuću, rundu kvalifikacija za grupnu fazu Lige šampiona.Kragujevčani su u revanš meču drugog kola na svom terenu preslišali Hartberg sa 3:0 (25:23, 25:14, 25:18). Naš prvak slavio je i u Austriji – 3:2. Za igrača utakmice proglašen je korektor Šumadinaca Mladen Bojović, koji je osvojio 25 poena.
Puleni Alekse Brđovića za plasman u elitu boriće se, 19.i 26.novembra sa boljim iz dvomeča ACH Volej (Kolaković, Kobiljski) – Dinamo Bukurešt (Premović). Revanš je večeras (20.00) u Ljubljani,a u prvom meču pobedili su Rumuni sa 3:1, tako da ih dva seta dele od duela sa Kragujevčanima.
12. 11. 2025. u 14:15
12. 11. 2025. u 18:35
12. 11. 2025. u 11:04
