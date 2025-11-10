NOVI BEOGRAD ČEKA NOVLJANE: Miloš Ćuk i drugovi u Ligi šampiona goste vaterpoliste Jadrana
U TREĆEM kolu grupe B Lige šampiona vaterpolisti Novog Beograda u utorak (20.30) na svom bazenu dočekuju hercegnovski Jadran. U drugom meču Pro Reko igra sa splitskim Jadranom. U taboru vicešampiona Evrope smatraju da je duel sa Novljanima ključan u borbi za drugo mesto, koje vodi u drugu fazu takmičenja.
- Ovo je ključna utakmica za nas,možda ne i odlučujuća, ali svakako izuzetno bitno. I Novljani su izuzetno motivisani, jer je u igro plasman u Top 8 fazu Lige šampiona. Najbitnije da su svi igrači zdravi, da smo dobro trenirali i nadam se pobedi - ističe strateg Novog Beograda Petar Radanović.
TABELA: Pro Reko 6, Novi Beograd 3, Jadran HN 3, Jadran ST 0 bodova.
Naš drugi predstavnik, Radnički u trećem kolu grupe A u sredu (20.30) u Kragujevcu igra sa Olimpijakosom. Vašaš i zagrebačka Mladost odmeriće snage u utorak.
TABELA: Olimpijakos 6, Radnički 3, Mladost 3, Vašaš 0 bodova.
PARTIZAN ČUVA PRVO MESTO: "Crno-beli" su zauzeli tron Superlige Srbije i ne planiraju da siđu sa njega
PARTIZAN je sredinom nedelje pobedom nad Javorom preuzeo prvo mesto, a priliku da se učvrsti na njemu imaće danas od 18.30 kada bude ugostio Novi Pazar.
