NOVI BEOGRAD ČEKA NOVLJANE: Miloš Ćuk i drugovi u Ligi šampiona goste vaterpoliste Jadrana

U TREĆEM kolu grupe B Lige šampiona vaterpolisti Novog Beograda u utorak (20.30) na svom bazenu dočekuju hercegnovski Jadran. U drugom meču Pro Reko igra sa splitskim Jadranom. U taboru vicešampiona Evrope smatraju da je duel sa Novljanima ključan u borbi za drugo mesto, koje vodi u drugu fazu takmičenja.

Foto: N.Paraušić

- Ovo je ključna utakmica za nas,možda ne i odlučujuća, ali svakako izuzetno bitno. I Novljani su izuzetno motivisani, jer je u igro plasman u Top 8 fazu Lige šampiona. Najbitnije da su svi igrači zdravi, da smo dobro trenirali i nadam se pobedi - ističe strateg Novog Beograda Petar Radanović.

TABELA: Pro Reko 6, Novi Beograd 3, Jadran HN 3, Jadran ST 0 bodova.

Naš drugi predstavnik, Radnički u trećem kolu grupe A u sredu (20.30) u Kragujevcu igra sa Olimpijakosom. Vašaš i zagrebačka Mladost odmeriće snage u utorak.

TABELA: Olimpijakos 6, Radnički 3, Mladost 3, Vašaš 0 bodova.