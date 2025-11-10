Ostali sportovi

NOVI BEOGRAD ČEKA NOVLJANE: Miloš Ćuk i drugovi u Ligi šampiona goste vaterpoliste Jadrana

Slobodan Krstović

10. 11. 2025. u 23:00

U TREĆEM kolu grupe B Lige šampiona vaterpolisti Novog Beograda u utorak (20.30) na svom bazenu dočekuju hercegnovski Jadran. U drugom meču Pro Reko igra sa splitskim Jadranom. U taboru vicešampiona Evrope smatraju da je duel sa Novljanima ključan u borbi za drugo mesto, koje vodi u drugu fazu takmičenja.

НОВИ БЕОГРАД ЧЕКА НОВЉАНЕ: Милош Ћук и другови у Лиги шампиона госте ватерполисте Јадрана

Foto: N.Paraušić

 - Ovo je ključna utakmica za nas,možda ne i odlučujuća, ali svakako izuzetno bitno. I Novljani su izuzetno motivisani, jer je u igro plasman u Top 8 fazu Lige šampiona. Najbitnije da su svi igrači zdravi, da smo dobro trenirali i nadam se pobedi - ističe strateg Novog Beograda Petar Radanović.

TABELA: Pro Reko 6, Novi Beograd 3, Jadran HN 3, Jadran ST 0 bodova.

Naš drugi predstavnik, Radnički u trećem kolu grupe A u sredu (20.30) u Kragujevcu igra sa Olimpijakosom. Vašaš i zagrebačka Mladost odmeriće snage u utorak.

TABELA: Olimpijakos 6, Radnički 3, Mladost 3, Vašaš 0 bodova.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DOČEKAO SVOJIH PET MINUTA: Veljko Popović, srednji bek Partizana, posle tri godine se vratio u rukometnu reprezentaciju Srbije
Ostali sportovi

0 0

DOČEKAO SVOJIH PET MINUTA: Veljko Popović, srednji bek Partizana, posle tri godine se vratio u rukometnu reprezentaciju Srbije

SNAGA Partizana je u zajedništvu. Timski duh, jedinstvo, drugarstvo motivisali su Veljka Popovića da crno-beli dres nosi već pet godina. Mladi rukometaš se raduje što klub iz godine u godine raste, osvaja trofeja i što uz pomoć saigrača napreduje tako da je zaslužio da mu novi selektor Raul Gonzales pruži novu šansu i u reprezentaciji Srbije. I navikao je da bude strpljiv, da nigde ne žuri, tako da verujem da će se izboriti za svojih pet minuta u najdražem dresu.

10. 11. 2025. u 22:40

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO DA NE OSETITE PRAZNIČNE TROŠKOVE: Telefonom do mKeš kredita OTP banke za nekoliko minuta

KAKO DA NE OSETITE PRAZNIČNE TROŠKOVE: Telefonom do mKeš kredita OTP banke za nekoliko minuta