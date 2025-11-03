NIŠLIJKA SPREMNA DA POKORI EVROPU: Lepota i pamet = snaga! Lepa Maja u top 3 u dizanju tegova
Veliki uspeh ostvarila je Maja Katanić na Poverlifting takmičenju u Zaječaru. U konkurenciji od preko stotinu takmičara Lepa Nišlijka je takmičenje završila na trećoj poziciji.
U oštroj konkurenciji među takmičarima do 63 kilograma ona je u totalu podigla 310 kilograma, što joj je donelo mesto u top tri.
Mlada Maja oduševila je sve svojim učešćem. Ono što posebno raduje nju i njen tim, jeste činjenica da je takmičenje završila bez povrede.
- Uprkos brojnim obavezama sa kojima sam svakodnevno suočena, dobra organizacija dovela je do toga da moji treninzi i učešća na takmičenjima nikada ne trpe. Iako nije uvek lako, sa velikim oduševljenjem pronalazim motivaciju da svakodnevno radim na sebi. Plasman u top tri na nacionalnom prvenstvu je veliki uspeh, ali još više me raduje što je moj talenat i rad primećen, uskoro me očekuje i takmičenje u Zrenjaninu. Potom, ćemo razmišljati o potencijalnom učešću na Evropskom prvenstvu naredne godine. Radimo polako i pametno, najbitnije je da su moje pripreme prošle bez povreda. Nacionalno prvenstvo služilo je da vidim gde se fizički nalazim u odnosu na druge takmičare i biće odlična motivacija i odskočna daska za narednu godinu gde ću tek pokazati svoj puni potencijal.
Inače, dvadesetpetogodišnja Nišlijka, student Fakulteta za informacione tehnologije, takođe radi kao fitnes trener, ali uvek pronalazi vremena za treninge i pripreme za takmičenja, što joj donosi i uspešne rezultate.
