NIŠLIJKA SPREMNA DA POKORI EVROPU: Lepota i pamet = snaga! Lepa Maja u top 3 u dizanju tegova

Александар Илић
Aleksandar Ilić

03. 11. 2025. u 11:30

Veliki uspeh ostvarila je Maja Katanić na Poverlifting takmičenju u Zaječaru. U konkurenciji od preko stotinu takmičara Lepa Nišlijka je takmičenje završila na trećoj poziciji.

FOTO: Privatna arhiva

U oštroj konkurenciji među takmičarima do 63 kilograma ona je u totalu podigla 310 kilograma, što joj je donelo mesto u top tri. 

Mlada Maja oduševila je sve svojim učešćem. Ono što posebno raduje nju i njen tim, jeste činjenica da je takmičenje završila bez povrede. 

- Uprkos brojnim obavezama sa kojima sam svakodnevno suočena, dobra organizacija dovela je do toga da moji treninzi i učešća na takmičenjima nikada ne trpe. Iako nije uvek lako, sa velikim oduševljenjem pronalazim motivaciju da svakodnevno radim na sebi. Plasman u top tri na nacionalnom prvenstvu je veliki uspeh, ali još više me raduje što je moj talenat i rad primećen, uskoro me očekuje i takmičenje u Zrenjaninu. Potom, ćemo razmišljati o potencijalnom učešću na Evropskom prvenstvu naredne godine. Radimo polako i pametno, najbitnije je da su moje pripreme prošle bez povreda. Nacionalno prvenstvo služilo je da vidim gde se fizički nalazim u odnosu na druge takmičare i biće odlična motivacija i odskočna daska za narednu godinu gde ću tek pokazati svoj puni potencijal. 

FOTO: Privatna arhiva

Inače, dvadesetpetogodišnja Nišlijka, student Fakulteta za informacione tehnologije, takođe radi kao fitnes trener, ali uvek pronalazi vremena za treninge i pripreme za takmičenja, što joj donosi i uspešne rezultate. 

