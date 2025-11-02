ZVEZDA JE ŠAMPION EVROPE! Kakav podvig crveno-belih!

Navijači Crvene zvezde sada imaju dodatni razlog da budu radosni.

FOTO: M. Vukadinović

Jer, Mačevalački klub Crvena zvezda je ostvario najveći uspeh u istoriji kluba - postao je prvak Evrope osvojivši prvo mesto u finalu Kupa šampiona koje je održano u Hajdenhajmu (Nemačka).

Na istom mestu prošle godine stiglo se do finala, ne i titule.

Ovoga puta je u meču za zlato savladan rival iz Italije sa 45:29 i, uz pesmu "delija", proslavljen istinski podvig:

U Zvezdinim timu koji je postao prvak Evrope bili su:

Veljko Ćuk - višestruki prvak Srbije i osvajač zlatne medalje na Mediteranskim igrama u Alžiru, Mohamed Hamza (7. na svetskoj rang listi), Aleksandar Čupenič (5. na svetskoj rang listi i osvajač bronzane medalje na Olimpijskim igrama u Tokiju) i Nikita Itkin (9. na svetskoj rang listi i osvajač bronzane medalje na Olimpijskim igrama u Parizu). Trener je Stepan Koliesov.

