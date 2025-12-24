DANAS VAM SVE MOŽE KRENUTI NABOLJE: Slavimo velikog sveca - Ovaj običaj morate ispoštovati

U SRPSKOM narodu dan posvećen Sveti Danilo Stolpnik vezuje se za smirenje, trpljenje i tihu molitvu.

Ovaj svetitelj se ne doživljava samo kao veliki asketa, već i kao snažan zaštitnik blagih i mirnih ljudi, onih koje život često stavlja na iskušenja upravo zbog njihove dobrote.

Rano bekstvo u manastir i znak posebnog poziva

Sveti Danilo rođen je 409. godine u selu Merata, nedaleko od grada Samosate, na obali reke Eufrat. Prema predanju, još kao dvanaestogodišnjak krišom je pobegao u manastir, vođen snažnom željom za molitvom i tihovanjem.

Iako su monasi u početku odbijali da ga prime zbog mladosti, Danilova upornost bila je jača. Na kraju su popustili, a roditelji, koji su ga ubrzo pronašli, saglasili su se da ostane u manastiru. Narod veruje da je upravo ta rana odlučnost bila prvi znak njegove velike duhovne snage.

Susret sa Simeonom koji mu je promenio život

Osim monaškog života, Danilo je imao još jednu želju - da upozna čuvenog asketu Simeon Stolpnik. Ta želja mu se ispunila tokom posete Antiohiji, kada je, prema predanju, shvatio da je i njegov put put samoće, molitve i potpunog odricanja.

Nedugo zatim, Danilo odlazi u predgrađe Carigrada, gde se 460. godine penje na stub i započinje život stolpnika, simbolično postavši naslednik Simeona.

Verovanja o čudima i isceljenjima

Narod je brzo počeo da veruje u isceliteljske i proročke moći Svetog Danila. Zbog velikog broja ljudi koji su dolazili po savet i molitvu, napravljen mu je veći stub. Smatralo se da njegove reči donose utehu, ali i tačna proročanstva.

Predanje kaže da je mogao da vidi sudbine ljudi i da je prorekao datume smrti mnogih uglednika svog vremena. Upravo zbog toga se veruje da mu se danas posebno mole oni koji traže izlaz iz teških životnih situacija.

Poštovanje cara i zaštita od stradanja

Kao mudar i duhovno snažan čovek, Sveti Danilo imao je i veliki uticaj u tadašnjem društvu. Posebno ga je poštovao car Lav, koji je naredio da se na stubu postavi krov kako bi ga zaštitio od hladnoće i smrzavanja.

Narodno predanje beleži da je car svakog važnog gosta najpre vodio kod Danila, govoreći: "Evo pravog čuda u mome carstvu velikom".

Smrt, znamenja i nebeska pojava

Sveti Danilo je, prema verovanju, unapred video i sopstvenu smrt. Pre nego što je preminuo 489. godine, poučio je svoje učenike kako da nastave njegovu misiju. Predanje dalje kaže da su pred njegovu smrt viđeni anđeli i apostoli kako lete oko stuba na kome je živeo.

Zbog ugleda koji je stekao još za života, priređen mu je svečani i velelepni ispraćaj.

Običaji i molitve na dan Svetog Danila

U narodu se veruje da se na ovaj dan treba uzdržavati od svađe, teških reči i naglih odluka. Smatra se da Sveti Danilo naročito pomaže mirnim, strpljivim ljudima koje drugi često potcenjuju ili iskorišćavaju.

Običaj je da se tog dana u tišini izgovori kratka molitva i zatraži pomoć u nošenju životnih tereta. Veruje se da iskrena molba upućena Svetom Danilu donosi olakšanje i unutrašnji mir.

ovaj svetitelj i danas važi za saveznika onih koji trpe nepravdu, ali ne gube veru.

U crkvenoj pesmi o Svetom Danilu kaže se da je bio "stub trpljenja", nalik Jovu u stradanjima i Josifu u iskušenjima. Upravo zato se veruje da njegove molitve imaju posebnu snagu za sve koji prolaze kroz teške periode, a ostaju verni dobru i smirenju.

