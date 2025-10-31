DERBI KRAJ IBRA: Sedmo kolo rukometne Super B lige „istok-zapad“
Derbi 7. kola, i ujedno jesenje polusezone rukometne Super B lige, grupa „istok-zapad“, biće odigran u nedeljeu (17.00) u novoj hali sportova kraj Ibra u Kraljevu.
Domaći Metalac, koji sa stoprocentnim učinkom od pet pobeda u isto toliko utakmica trenutno zauzima drugo mesto na tabeli, ugostiće prvoplsiranu Loznicu koja, takođe, ima maksimalni učinak, ali i meč više u odnosu na Kraljevčane. Ove dve ekipe za cilj imaju plasman u elitni rang srpskog rukometa, tako da nedeljni derbi ima poseban znčaj.
U ostalim utakmicama 7. kola sastaju se: Železničar Jug-Topličanin, Rudar-Mačva, Zlatar-Priboj, Smederevo-Ub, a slobodan je Hajduk Veljko.
