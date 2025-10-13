HRABRO DO PODVIGA: Rukometaši Partizana u utorak (20.45) u prvom kolu grupe H Lige Evrope u Našicama igraju sa Nekseom

NIKO nije nedodrljiv u Ligi Evrope, pa ni Nekse. Rukometaši Partizana sa puno optimizma i nade očekuju sutrašnji (20.45) duel u Našicama sa jednom od najboljih hrvatskih ekipa u prvom kolu grupe H. Rival je iskusniji, uigraniji, ali i crno-beli imaju svoje adute da pokažu da mogu da se nadigravaju sa ekipama u drugom po jačini evropskom takmičenju.

Foto: Profimedia

Beograđane raduje i što će dvorana u Našicama biti puna, jer ih uvek motiviše i inspiriše vrela atmosfera na tribinima. A nedostatak iskustva nadoknadiće borbenošću.

Imamo samo trojicu, četvoricu igrača koji su igrali ovo takmičenje i sve žele da se dokazuju. Ekipa uvek reaguje dobro kada je puna dvorana. Imamo problema na levom beku, ali naći ćemo neku alternativu. Ključan je naš stav, energija, hrabrost – kaže strateg Partizana Đorđe Ćirković.

Nekse u hrvatskom prvenstvu nije imao teže rivala, lako je pobeđivao, tako da crno-beli nisu mogli najbolje da ih skautiraju.

Znamo šta mi moramo da uradimo, dogovorili smo tri, četiri stvari koje su preduslov za dobar rezultat – podvlači Ćirković.

Lane je Vojvodina u oba meča bila bolja od Neksea, ali to nimalo ne zavarava Ćirkovića:

Oni su bili tada u ciklusu stvaranje ekipe, bio je novi trener, uloge nisu bile potpuno definisane. Sada posle godinu dana izgledaju drugačije, kompaktnije. Vidi se i Ivankovićeva vizija. Igraju izuzetno moderno u odbrani, sa puno participacije, osvojenih lopti. Neguju tradicionalni rukomet, igraju svih 60 minuta. Zaista su dobri.

U Nekseu igraju naši Mihailo Radovanović, Živan Pešić, Ognjen Cenić. Tu je i Aleksandar Cenić, koji igra za špansku reprezentaciju. Zvezde su hrvatski asovi Manuel Štrlek, Tin Lučin... Prvi golman je Poljak Marsel Jastržebski.

Odsluškujemo i njihove izjave, već desetak dana misle na duel sa nama. Važno je znati sa kakvom energijom, motivom očekuju dvoboj sa nama. I oni će, kao i mi o njima, znati sve o nama.Zato će, po meni, biti ključan sudar energije – podvlači Ćirković.

Kapiten Mladen Šotić podseća da su iz sezone u sezonu pomerali granice, da su težim putem izborili Ligu Evrope i da žele da se pokažu u najboljem svetlu. Posle duela sa Nekseom, 21.oktobra i 11.novembra dočekaće Kadeten i Ademar Leon, za sada, pred praznim tribinama.

Ne rešava se u prvim utakmicama, ali nam je cilj da izborimo drugu fazu. Letos smo u Ohridu igrali prijateljski meč sa Nekseom. Bio je sporiji tempo, čvršća igra u odbrani sa malim brojem golova (26:24 za Partizan) i to nije nešto što su iskusili u svom prvenstvu. Znamo kako igraju, ali najvažnije je šta ćemo mi da uradimo, koliko ćemo moći da pokažemo šta smo uradili u protekla dva meseca i da pružimo što bolju partiju - na–lašva Šotić.

Bez gostujućih navijača

NEKSE je na svom sajtu objavio da se neće prodavati ulaznice navijačima Partizana, kao i da u dvorani neće biti dopuštena obeležja crno-belih, zastave, dresovi...

Grupa H

PRVO kolo grupe H Lige Evrope, utorak: Kadeten – Ademar Leon (18.45), Nekse – Partizan (20.45).