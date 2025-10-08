TRAGEDIJA: Sin legende (17) pronađen mrtav, preminuo pod misterioznim okolnostima, kao i otac!
Sin slavnog bokserskog šampiona Artura Gatija, Arturo Gati Mlađi pronađen je obešen u svom stanu u Meksiku, preneo je njegov bivši telohranitelj Čak Zito.
On je tragičnu vest podelio na društvenim mrežama:
- Teška srca moram da kažem… Počivaj u miru, 17-godišnji Arturo Gati Mlađi, on je juče pronađen obešen u stanu u Meksiku. Na isti način na koji su pre 16 godina našli njegovog oca mrtvog u Brazilu.
Dodao je i izraze saučešća porodici:
- Moje iskreno saučešće Arturu Gatiju Senioru, majci, sestrama, braći i njegovoj ćerki Sofiji.
Ono što je jezivo, cela tragedija podseća na smrt Artura Gatija starijeg, koji je 2009. godine pronađen mrtav u apartmanu u Brazilu, gde je boravio sa suprugom i sinom.
Zvanično, smrt je okarakterisana kao samoubistvo, ali su okolnosti ostale nerazjašnjene i izazvale brojne kontroverze.
