PONOSNI NA TRADICIJU: U Sportskom savezu Srbije sumirali utiske sa 14. Sajma sporta

ZAVRŠEN je 14. Sajam sporta pod sloganom „Snaga koja spaja“. Tokom tri dana na Adi Ciganliji posetioci su mogli da uživaju u prirodi, druženju i naravno sportu. Sportski savez Srbije, uz podršku Ministarstva sporta i odličnu saradnju da granskim i tritorijalnim sportskim savezima uspeo je da na jednom mestu okupi preko 40 sportova, održi preko 30 aktivacija i još jednom snagom sporta spoji sve uprkos razlikama, u godinama, polu, sposobnostima ili uverenjima.

Sportski savez Srbije

- Ponosni smo na još jednu akciju koju smo ove godine uspešno sproveli. Sajam sporta je tradicionalna manifestacija, to je najbolji način da se deci približi sport, da se zainteresuju i počnu da treniraju, da krenu putem zdravog života. Zato sam zahvalan svima koji su tokom tri dana bili na Adi Ciganliji i obogatili sadržaj Sajma sporta. Kada vidite na jednom mestu sve ove učesnike, shvatate da je sistem sporta u Srbiji raznovrstan, složen, ali i razvijen zahvaljujući velikoj podršci Vlade i predsednika Republike Srbije. Verujem da ćemo i posle ovog Sajma sporta nastaviti da dobro sarađujemo, da ulažemo svoju energiju u sport, a uz stručni rad doprinesemo još većem razvoju sporta. Svi smo tu za jedan cilj, a to je da što više dece uđe u sistem sporta - započeo je osvrt na Sajam sporta predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek.

Na samom Sajmu sporta deca su imala priliku da se oprobaju na ski stazi, penju uz veštačku stenu, učestvovali u prezentaciji dečije atletike, probaju kajakaški ergometar, pogode koš, ubace rukometnu loptu u gol ili prođu odbojkaški izazov, nauče neki novi fudbalski trik, prolaze poligone spretnosti, nauče nešto o čirsportu…

Mnogi su se upoznali sa najrazličitijim borilačkim veštinama – gledali su sparing svojih vršnjaka iz rvanja, karatea, džudoa, kik boksa, aikidoa, savatea, MMA ili čak uživo odgledali pravi bokserski meč. Neki su probali golf, neki kriket, a neki skvoš, igrao se badminton, stoni tenis i tenis, ili čak ragbi 13, mališani su uživo videli VAR sobu, na jednom mestu obišli predstavnike vodenih sportova, a partiju šaha neki su igrali sa šah robotom, a neki sa svojim drugarima, možda odmere snage na nadvlačenju konopca ili obaranju ruku. Oni koji vole vožnju uživo su videli šampionske motore, automobile i kartinge Srbije. Poput čuvenog streljačkog para Arunović Mikec oprobali su se u laserskom gađanju mete...

Svojim aktivnostima ovogodišnji program Sajma sporta obogatili su i Paraolimpijski komitet Srbije, a Olimpijski komitet Srbije je i ove godine pripremio mnoštvo zanimljivih igrica za posaetioce. Svoje učešće ove godine su imali i Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu sa Pokrajinskim zavodom za sport i Sportskim savezom Vojvodine, Antidoping agnecija Republike Srbije, Sekretarijat za sport grada Beograda sa Sportskim savezom Beograda, Republički zavod za sport i medicinu sporta, Agencija za bezbednost saobraćaja, EXPO Belgrade 2027, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo odbrane sa svojim sportskim četama. Opštine i gradovi su promovisali svoju sportsku ponudu i velike sportske događaja u svojim gradovima zahvaljujući teritorijalnim sportskim savezima. Osveženje sva tri dana je omogućila Voda Voda, a slatke i slane zalogaje za najmlađe Jaffa Crvenka. Svoje aktivnosti imao je i Sportski savez Srbije

- U subotu je održano finale trće sezone akcije „Liga malih šampiona“ koju Sportski savez Srbije sprovodi u saradnji sa Savezom za predškolski sport i fizičko vaspitanje Srbije i teritorijalnim sportskim savezima. U dve discipline „Budi brz i spretan“ i štafetnoj „Trci na 20.000cm“ takmičilo se 1040 dece iz 50 opština u Srbiji i 2 opštine iz Republike Srpske odmerili su snage, dobro se zabavili, ali i pokazali koliko vole sport i koliko su već naučili da budu dobri drugari. Sva deca su mogla da isprobaju i sportove koji su prezentovani, a kući su nadamo se sem medalja, poklona Sportskog saveza Srbije i naših prijatelja, poneli i lepe uspomene za ceo život – osvrnuo se na akciju za predškolce generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković i nastavio:

- Nedelja je bila rezervisana za javni trening akcija „Budi zdrava – vežbaj sa nama“. Najpre su uručene diplome za 30 operativnih trenera koji će u svom mestu držati besplatne treninge za dame. Edukacija je sprovedena zahvaljujući saradnji koju imamo sa Savezom Srbije za bodi bilding, fitnes, bodi fitnes i aerobik, a sam trening je sproveden uz pomoć sportske organizacije Aktivnija Srbija. Veoma nam je drago što je od ove godine promoter ove akcije proslavljena tekvondistkinja, olimpijska vicešampionka Tijana Bogdanović – naglasio je Marinković.

Kako je na Sajmu sporta održana i Redovna izborna skupština Sportskog saveza Srbije, poverenje i treći mandat izglasan je predsedniku Davoru Štefaneku:

- Velika mi je čast što sam dobio poverenje članica Sportskog saveza Srbije da još četiri godine predvodim najmasovniju organizaciju na Balkanu. Protekla dva mandata smatram da smo uložili mnogo, uradili sjajne stvari za srpski sport. A za naredne četiri godine... Imamo još veću obavezu – nastaviti da vredno radimo u službi sporta i podići sve aktivnosti za lestvicu više. Plan imamo, i krećemo u realizaciju i nekih novih ideja. Hvala svima na poverenju, a generalni sekretar Marinković, moj tim i ja ćemo se truditi da ga na najbolji način opravdamo – zaključio je Štefanek.