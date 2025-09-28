Ostali sportovi

ITALIJA JE ŠAMPION SVETA! Azuri savladali Bugarsku u finalu Svetskog prvenstva

Filip Milošević

28. 09. 2025. u 14:39

Muška odbojkaška reprezentacija Italije osvojila je Svetsko prvenstvo u Manili pobedivši Bugarsku sa 3:1.

ИТАЛИЈА ЈЕ ШАМПИОН СВЕТА! Азури савладали Бугарску у финалу Светског првенства

FOTO: EPA

Italija je pred 17.000 navijača došla do trijumfa i pehara. Po setovima je bilo ( (25:21, 25:17, 17:25, 25:10) za Azure.

Najefikasniji akter susreta u pobedničkom timu je bio Juri Romano sa 22 poena. Matija Botolo je dodao 19, a dvocifren je bio još Alesandro Mikeleto sa 11 poena.

