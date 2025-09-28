ITALIJA JE ŠAMPION SVETA! Azuri savladali Bugarsku u finalu Svetskog prvenstva

Muška odbojkaška reprezentacija Italije osvojila je Svetsko prvenstvo u Manili pobedivši Bugarsku sa 3:1.

FOTO: EPA

Italija je pred 17.000 navijača došla do trijumfa i pehara. Po setovima je bilo ( (25:21, 25:17, 17:25, 25:10) za Azure.

Najefikasniji akter susreta u pobedničkom timu je bio Juri Romano sa 22 poena. Matija Botolo je dodao 19, a dvocifren je bio još Alesandro Mikeleto sa 11 poena.

🏆🇮🇹 ITALY BACK TO BACK CHAMPIONS! 🔥



In front of almost 17,000 fans in Manila, the Azzurri claimed the #MWCH crown with a 3-1 win over Bulgaria 🇧🇬! ✨



It’s their 5th championship title and 6th world medal. Coach Ferdinando “Fefè” De Giorgi has been part of every single one,… pic.twitter.com/VWSWmCFVH7 — Volleyball World (@volleyballworld) September 28, 2025

