SRBIJA U NEVERICI: Angelina Topić u velikoj drami osvojila medalju na Svetskom prvenstvu i odlučila - ovo

Dala je sve od sebe, kiša ju je omela da se održi na drugoj poziciji u finalu Svetskog prvenstva, ali Angelina Topić ne očajava. Štaviše, iako je san o još sjajnijoj medalji raspršen u Tokiju, posle osvajanja bronze i to uz sjajno ostvarenje u vidu skoka od 197 centimetara (iz prvog pokušaja) najavljuje da joj tek sad ne pada na pamet da stane. Ovo je, zapravo, bio tek... početak.

FOTO: Tanjug/AP

Podsetimo, neverovatno finale u skoku uvis obeležilo je Svetsko prvenstvo u Tokiju, a srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je bronzanu medalju.

Finale je dva puta prekidano zbog jake kiše, ali je Topićeva ostala koncentrisana i pokazala odličnu formu. Preskočila je 1,88 metara, 1,93 i 1,97 iz prvog pokušaja. Na visini od 200 centimetara tri puta je rušila letvicu.

Borba za treće mesto odlučena je nastupom aktuelne svetske šampionke Jaroslave Mahučik, koja je rušila jednom na dva metra, a zatim prenela dva pokušaja na 2,02 ali ni njih nije uspela da preskoči. Tako su obe takmičarke završile takmičenje na visini od 1,97 i podelile treće mesto.

– Bila je to prava borba do poslednjeg skoka i presrećna sam što kući nosim medalju. Kiša i prekidi su otežali takmičenje, ali uspela sam da ostanem fokusirana i dam svoj maksimum. Bronza sa Svetskog prvenstva za mene je ogromna motivacija da nastavim da radim i da se borim za još veće visine – rekla je Angelina Topić.

Ovim rezultatom ona je još jednom potvrdila zasto je jedna od najboljih atletičarki sveta, ujedno potvrdivši i nacionalne rekorde u svim kategorijama.

