Ostali sportovi

SRBIJA U NEVERICI: Angelina Topić u velikoj drami osvojila medalju na Svetskom prvenstvu i odlučila - ovo

Новости онлине

21. 09. 2025. u 15:29

Dala je sve od sebe, kiša ju je omela da se održi na drugoj poziciji u finalu Svetskog prvenstva, ali Angelina Topić ne očajava. Štaviše, iako je san o još sjajnijoj medalji raspršen u Tokiju, posle osvajanja bronze i to uz sjajno ostvarenje u vidu skoka od 197 centimetara (iz prvog pokušaja) najavljuje da joj tek sad ne pada na pamet da stane. Ovo je, zapravo, bio tek... početak.

СРБИЈА У НЕВЕРИЦИ: Ангелина Топић у великој драми освојила медаљу на Светском првенству и одлучила - ово

FOTO: Tanjug/AP

Podsetimo, neverovatno finale u skoku uvis obeležilo je Svetsko prvenstvo u Tokiju, a srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je bronzanu medalju.

Finale je dva puta prekidano zbog jake kiše, ali je Topićeva ostala koncentrisana i pokazala odličnu formu. Preskočila je 1,88 metara, 1,93 i 1,97 iz prvog pokušaja. Na visini od 200 centimetara tri puta je rušila letvicu.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Borba za treće mesto odlučena je nastupom aktuelne svetske šampionke Jaroslave Mahučik, koja je rušila jednom na dva metra, a zatim prenela dva pokušaja na 2,02 ali ni njih nije uspela da preskoči. Tako su obe takmičarke završile takmičenje na visini od 1,97 i podelile treće mesto.

– Bila je to prava borba do poslednjeg skoka i presrećna sam što kući nosim medalju. Kiša i prekidi su otežali takmičenje, ali uspela sam da ostanem fokusirana i dam svoj maksimum. Bronza sa Svetskog prvenstva za mene je ogromna motivacija da nastavim da radim i da se borim za još veće visine – rekla je Angelina Topić.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Ovim rezultatom ona je još jednom potvrdila zasto je jedna od najboljih atletičarki sveta, ujedno potvrdivši i nacionalne rekorde u svim kategorijama.

Foto: FOTO: Tanjug/AP

POGLEDAJ GALERIJU

Bonus video:  ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)