KAD "POMOZI BOŽE, DA RIVAL NEMA SVOJ DAN" NE URODI PLODOM: Rukometaši Vojvodine bez milosti u Zrenjaninu

Б. Грујић

21. 09. 2025. u 22:46

Rukometna kaznena ekspedicija iz Novog Sada, koju kao trener predvodi nekadašnji as Vladan Matić, ulogu neprikosnovenog lidera dokazala je u Zrenjaninu i bez većih problema savladala domaći Proleter sa 27:40 (15:19).

КАД ПОМОЗИ БОЖЕ, ДА РИВАЛ НЕМА СВОЈ ДАН НЕ УРОДИ ПЛОДОМ: Рукометаши Војводине без милости у Зрењанину

B. G.

   Bez "x" faktora  za ovaj duel, Milića, koji zbog visoke temperature nije mogao u crveno-beli dres, otpor domaćina bio je sveden na “pomozi Bože, da gost nema svoj dan”, ali…
 
    Tokom prvih trideset minuta rukometa, razlika se kretala amplitudom u normali, od dva do pet golova viška u korist Vojvodine, a onda u nastavku kanonada, brzih kontri, nacrtanih akcija koje su kreirali sjajni Japanac Juga Enomoto i Matija Nikolić i totalni raspad odbrambenog sistema izabranika Dragana Kukića.
 
   Za junaka meča, opravdano je proglašen  najbolji strelac rukometnog duela pred oko 350 duša u Kristalnoj lepotici, Vukašin Vorkapić, koji je devet puta cepao mrežu Proletera, Stefan Dodić je novosadski uigrani ansambl unapredio sa sedam golova, dok su po pet puta bili precizni pomenuti Nikolić i Enomoto, kao i Andrija Stankov.
   U redovima domaćih vihorno krilo, Veljko Radisavljević postigao je osam, a Lazar Pavlović i Nikola Stamenković po četiri gola.
   - Proleter je veoma mlada ekipa i od srca im želim da se dokažu na velikoj sceni, a znam da će to tako i biti, jer ih predvodi veliki znalac i moj prijatelj Dragan Kukić - istakao je nakon meča Vladan Matić.
   - Čestitam Vojvodini, bez ključnog igrača Milića, nismo bili dostojan rival, ali ćemo sigurno iz ovog ubedljivog poraza izvući pouke - uzvratio je Dragan Kukić.

21. 09. 2025. u 22:33

