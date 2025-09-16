Ostali sportovi

ZRENJANIN DOMAĆIN EVROPSKOG PRVENSTVA! Najbolji mladi rvači kontinenta stižu u Srbiju!

Б. Грујић

16. 09. 2025. u 15:15

Na kongresu u Zagrebu, pred početak Svetskog prvenstva za seniore, Svetska rvačka federacija objavila je domaćine kontinentalnih i svetskih šampionata u 2026. godini.

ЗРЕЊАНИН ДОМАЋИН ЕВРОПСКОГ ПРВЕНСТВА! Најбољи млади рвачи континента стижу у Србију!

Rvački savez Srbije

   Rvački savez Srbije dobio je organizaciju Prvenstva Evrope za uzrast U23 koje će se održati u Kristalnoj dvorani u Zrenjaninu od 9. do 15. marta naredne godine.

