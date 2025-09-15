Ostali sportovi

LEGENDE SE SPREMAJU ZA TRENERE: Nemanja Petrić i Srećko Lisinac su na Kipru pohađali kurs Svetske odbojkaške federacije

Slobodan Krstović

15. 09. 2025. u 13:14

NEKADAŠNjI kapiten odbojkaša Nemanja Petrić i sjajni bloker Srećko Lisinac pohađali su FIVB kurs drugog nivoa za trenere, koji je prošle nedelje održan u Limasolu (Kipar). Kurs je vodio profesor dr Jorgos Jatsis, vodeci stručnjak za kineziologiju, čiji je naučni rad uticao na tehnike, performanse i istraživanja dvoranske odbojke i odbojke na pesku širom sveta.

ЛЕГЕНДЕ СЕ СПРЕМАЈУ ЗА ТРЕНЕРЕ: Немања Петрић и Срећко Лисинац су на Кипру похађали курс Светске одбојкашке федерације

FOTO: N. Paraušić

Trofejni odbojkaši još nisu završili profesionalne karijere, ali već se pripremaju da jednog dana postanu treneri. Na kursu je bilo 25 polaznika. Lisinac i Petrić su za OSSRB istakli da su impresionirani znanje, informacijama koje je dr Jatsis podelio sa polaznicima kursa

- Već dve sezone sam povređen i još uvek radim na oporavku kako bih se vratio na teren. U trenucima kada ne mogu da igram, trudim se da učim o trenerskom poslu i da odbojku posmatram očima trenera. Zbog toga sam odlučio da pohađam ovaj kurs. Na Kipru smo bili srdačno dočekani i želim da se zahvalim Odbojkaškom savezu i gospodinu Jorgosu Stefanidisu na ljubaznom gostoprimstvu. Uslovi i okruženje za rad bili su sjajni, a predavanja dr Jatsisa za mene su bila veoma dragocena. Njegova predavanja o biomehanici, motornoj kontroli i učenju, kao i o načinu prilagođavanja i unapređenja pojedinih elemenata igre, bila su izuzetna. Pružio je i veoma moderna rešenja za praktične izazove sa kojima se susrećemo u odbojci. Na tome sam mu iskreno zahvalan - istakao je za OSSRB Srećko Lisinac.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Oduševljen je i Nemanja Petrić: 

- Iako sam i dalje aktivan igrač, želim da se pripremim za budućnost i da ovo vreme iskoristim kako bih usvojio veštine koje će mi značiti u trenerskoj karijeri. Moj cilj je da odbojku sagledam iz drugačije perspektive i da se što bolje spremim za nove izazove. Veliku zahvalnost dugujem organizatorima i Odbojkaškom savezu Kipra, koji su nas podržali na svakom koraku. Organizacija, objekti i ljudi su bili fantastični. Prvi put sam imao priliku da prisustvujem predavanjima dr Jatsisa i zaista sam bio impresioniran znanjem, informacijama i podacima koje je podelio. Njegov doprinos razvoju odbojke i nauke je ogroman i voleo bih da bude još više uključen u obrazovanje trenera i igrača širom sveta. Njegova istraživanja u oblasti biomehanike su neverovatna i siguran sam da će biti od velike koristi za napredak igrača i timova. 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATI ZGROZILI RUSIJU! Zbog onog što Hrvati rade, Rusi ne mogu da dođu sebi!

HRVATI ZGROZILI RUSIJU! Zbog onog što Hrvati rade, Rusi ne mogu da dođu sebi!