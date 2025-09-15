LEGENDE SE SPREMAJU ZA TRENERE: Nemanja Petrić i Srećko Lisinac su na Kipru pohađali kurs Svetske odbojkaške federacije
NEKADAŠNjI kapiten odbojkaša Nemanja Petrić i sjajni bloker Srećko Lisinac pohađali su FIVB kurs drugog nivoa za trenere, koji je prošle nedelje održan u Limasolu (Kipar). Kurs je vodio profesor dr Jorgos Jatsis, vodeci stručnjak za kineziologiju, čiji je naučni rad uticao na tehnike, performanse i istraživanja dvoranske odbojke i odbojke na pesku širom sveta.
Trofejni odbojkaši još nisu završili profesionalne karijere, ali već se pripremaju da jednog dana postanu treneri. Na kursu je bilo 25 polaznika. Lisinac i Petrić su za OSSRB istakli da su impresionirani znanje, informacijama koje je dr Jatsis podelio sa polaznicima kursa
- Već dve sezone sam povređen i još uvek radim na oporavku kako bih se vratio na teren. U trenucima kada ne mogu da igram, trudim se da učim o trenerskom poslu i da odbojku posmatram očima trenera. Zbog toga sam odlučio da pohađam ovaj kurs. Na Kipru smo bili srdačno dočekani i želim da se zahvalim Odbojkaškom savezu i gospodinu Jorgosu Stefanidisu na ljubaznom gostoprimstvu. Uslovi i okruženje za rad bili su sjajni, a predavanja dr Jatsisa za mene su bila veoma dragocena. Njegova predavanja o biomehanici, motornoj kontroli i učenju, kao i o načinu prilagođavanja i unapređenja pojedinih elemenata igre, bila su izuzetna. Pružio je i veoma moderna rešenja za praktične izazove sa kojima se susrećemo u odbojci. Na tome sam mu iskreno zahvalan - istakao je za OSSRB Srećko Lisinac.
Oduševljen je i Nemanja Petrić:
- Iako sam i dalje aktivan igrač, želim da se pripremim za budućnost i da ovo vreme iskoristim kako bih usvojio veštine koje će mi značiti u trenerskoj karijeri. Moj cilj je da odbojku sagledam iz drugačije perspektive i da se što bolje spremim za nove izazove. Veliku zahvalnost dugujem organizatorima i Odbojkaškom savezu Kipra, koji su nas podržali na svakom koraku. Organizacija, objekti i ljudi su bili fantastični. Prvi put sam imao priliku da prisustvujem predavanjima dr Jatsisa i zaista sam bio impresioniran znanjem, informacijama i podacima koje je podelio. Njegov doprinos razvoju odbojke i nauke je ogroman i voleo bih da bude još više uključen u obrazovanje trenera i igrača širom sveta. Njegova istraživanja u oblasti biomehanike su neverovatna i siguran sam da će biti od velike koristi za napredak igrača i timova.
