ČUDO NEVIĐENO! Atletika ovako nešto ne pamti (VIDEO)

Alfonso Feliks Simbu je novi svetski prvak u maratonu!

Foto: AP

Atletičar iz Tanzanije je do zlata na stazi dugoj 42 kilometra u 195 metara na šampionatu u Tokiju stigao u foto finišu"!

Iako je u poslednjih 20-ak metara ušao kao drugi, iza Amaanala Petrosa, Afrikanac je u ludoj završnici pretekao Nemca i to za, pazite sada ovo, 0.03 sekunde!

Dakle, obojica su napornu stazu savladala za dva sata i 9 minuta, samo što je Simba bio za treptaj oka brži od rivala iz Evrope.

After 42.2km, this is the most insane finish to a marathon you’ll ever see.



A photo finish was needed to determine the winner: Tanzania’s Alphonce Felix Simbu. #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/6u1izgWVss — John Dean (@JohnDean_) September 15, 2025