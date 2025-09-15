ČUDO NEVIĐENO! Atletika ovako nešto ne pamti (VIDEO)
Alfonso Feliks Simbu je novi svetski prvak u maratonu!
Atletičar iz Tanzanije je do zlata na stazi dugoj 42 kilometra u 195 metara na šampionatu u Tokiju stigao u foto finišu"!
Iako je u poslednjih 20-ak metara ušao kao drugi, iza Amaanala Petrosa, Afrikanac je u ludoj završnici pretekao Nemca i to za, pazite sada ovo, 0.03 sekunde!
Dakle, obojica su napornu stazu savladala za dva sata i 9 minuta, samo što je Simba bio za treptaj oka brži od rivala iz Evrope.
