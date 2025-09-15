Ostali sportovi

ČUDO NEVIĐENO! Atletika ovako nešto ne pamti (VIDEO)

Новости онлине

15. 09. 2025. u 12:12

Alfonso Feliks Simbu je novi svetski prvak u maratonu!

Foto: AP

Atletičar iz Tanzanije je do zlata na stazi dugoj 42 kilometra u 195 metara na šampionatu u Tokiju stigao u foto finišu"!

Iako je u poslednjih 20-ak metara ušao kao drugi, iza Amaanala Petrosa, Afrikanac je u ludoj završnici pretekao Nemca i to za, pazite sada ovo, 0.03 sekunde!

 Dakle, obojica su napornu stazu savladala za dva sata i 9 minuta, samo što je Simba bio za treptaj oka brži od rivala iz Evrope. 

