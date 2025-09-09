ŽESTOKA BORBA ZA SVAKI POEN: Odbojkaši putuju u Manilu, gde u nedelju protiv Češke startuju na Svetskom prvenstvu

MANILA je ostala u lepom sećanju košarkašima, a da li će odbojkašimaznaćemo kada se završi Svetsko prvenstvo, koje 12. septembra u Pasaj Sitiju, predgrađu prestonice Filipina, otvaraju domaćin i Tunis."Orlovi" startuju u nedelju, 14. septembra, kada u grupi H igraju saČeškom.

foto volleyballworld.com

Srbi su tokom celog leta, i za vreme Lige nacija, i na pripremama za šampionat planete, mučili muku sa povredama, tako da je selektor George Krecu nekako sastavio tim za svetsku smotru. Istina, u poslednjem trenutku se zbog povrede kolena povukao bloker Petar Krsmanović, koji se tako pridružio mladom Vukašinu Ristiću. A na put je poveo trojicu primača koji su se dugo oporavljali od povreda i nisu maksimalno spremni. Kapiten Marko Ivović, Miran Kujundžić i Pavle Perić pokušaće da što više pomognu podmlađenoj selekciji, naročito protiv Češke i Kine (16. septembra), jer im od ishoda u ta dva duela zavisi da li će izboriti osminu finala ili ne.

Šansu je zbog odustajanja Krsmanović iznenada dobio bloker Vladimir Gajović, a Stefan Negić će biti jedini libero. Ipak, optimizam i nada ne napuštaju naše najbolje odbojkaše da mogu da prijatno iznenade sve u Srbiji. Tim pre što neće igrati pod pritiskom da kući moraju da se vrate sa medaljom.

- Bilo bi lepo da se plasiramo u osminu finala, ali svi mi sanjamo nešto veće i naravno nadamo se nečem dobrom. Tokom priprema imali smo problema sa povredama, radili smo žestoko, uložili sve što možemo i nadamo se da će to da nam se vrati - ističe bloker Aleksandar Nedeljković.

Naši već danima ističu da od starta šampionata moraju da krenu iz sve snage. Svesni su da ih sa Češkom i Kinom očekuju žestoki dueli, kao i da su Brazilci (18. septembar) veliki favoriti. Ukoliko budu među dve najbolje selekcije u osmini finala će se sastati sa prvom ili drugom reprezentacijom grupe A: Iran, Filipini, Tunis i Egipat. Kako je žreb isti kao kod dama, u četvrtfinalu je moguć opet duel sa Brazilom.

- Možda bi pre početka leta neko rekao da smo blagi favoriti u grupi, osim duela sa Brazilom. U Ligi nacija smo videli da i Kina, koja nas je pobedila sa 3:0, može da igra jako dobru odbojku i na visokom nivou, kao i da Češka, koja je u Zlatnoj ligi CEV osvojila srebo, dosta ulaže, tako da su nam sad očekivanja umerenija. Ne mogu da kažem da smo favoriti, ali borićemo se, nadam se da možemo da iznenadimo - naglašava Nedeljković.

Novi srednjak Olimpijakosa ističe da se ne obaziru na razne priče koje ih prate tokom ovog burnog leta.

- Radimo naš posao najbolje što možemo i trudimo se da obradujemo naše ljude - poručuje Nedeljković.

Od Ivovića do Brborića

BOJE Srbije na 21. Svetskom prvenstvu braniće: Nikola Jovović, Vuk Todorović (tehničari), Dražen Luburić, Dušan Nikolić (korektori), Stefan Negić (libero), Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović, Vladimir Gajović, kapiten Marko Ivović, Miran Kujundžić, Pavle Perić, Veljko Mašulović i Nikola Brborić.