SNAŽNO OD STARTA: Odbojkaši sutra uveče putuju u prestonicu Filipina, Manilu, gde će igrati na Svetskom prvenstvu

VREME je za igru. Odbojkaši su spakovali kofere i večeras putuju u Manilu, gde će u predgrađu filipinske prestonice Pazaj Sitiju da igraju na Svetskom prvenstvu, koje počinje u petak, 12. septembra. "Orlovi" prvi ispit u svojoj H grupi imaju u nedelju, 14. septembra kada će odmeriti snage sa Češkom.

FOTO: EPA-EFE/NICOLA MASTRONARDI

Posle duela sa Česima, Srbe 16. očekuje okršaj sa Kinezima i na kraju 18.septembra sa jednim od favorita za osvajanje medalje, Brazilom.

Izabranici selektora Georga Krecua su svesni da nisu favoriti, da su za njih ključni starti dueli sa Češkom i Kinom. Česi ne igraju Ligu nacija, a u Zlatnoj ligi CEV osvojili su srebrnu medalju, pošto su ih u finalu nadigrali Finci. Sa Kinezima su uoči starta Lige nacija trenirala, a potom u LN neočekivano izgubili sa 3:0.

Zato već na početku šampionata moraju da zaigraju iz sve snage, kako bi sa eventualne dve pobede izborili osminufinala, gde će se za plasman u četvrfinale boriti sa dve najbolje selekcije iz grupe A (Filipini, Tunis, Iran, Egipat). U toj grupi favoriti su Iranci i najrealnije da se sa njima bore za plasman među osam najboljih. Izbore li četvrtfinale, moguć je novi duel sa Brazilcima.

Ipak, najbitnije je da naši igrači budu zdravi. Zbog povrede Ligu nacija je propustio Miran Kujundžić, dok je Pavle Perić povremeno ulazio u igru. Za vreme priprema za SP povredio se kapiten Marko Ivović, koji nije odigrao nijednu pripremnu utakmicu. Zato u našem taboru ne mogu da obećaju ništa osim da će u svakom meču dati pružiti svoj maksimum.