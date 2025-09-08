ODLIČAN REZULTAT! Đorđe Salapura osvojio srebro

Fantastičan rezulat ostvario je Đorđe Salapura na turniru Karate 1 Serije A u Salzburgu i osvajio srebrnu medalju u kategoriji do 84 kilograma.

Karate klub Zrenhanin

Nakon dužeg vremena reprezentativac Srbije i karatista Zrenjanina osvojio je medalju i potvrdio da mu je po kvalitetu, mesto među najboljilm karatistima sveta.

U Salzburgu je redom pobeđivao takmičare iz Slovačke (Seckar 2:1), Danske (Kristenson 1:0), Francuske (Ilies 9:3), Ukrajine (Oleh 2:1) i u polufinalu takođe Ukrajinca (Piantikovsy 2:0), dok je u finalu izgubio od takmičara iz Bosne i Hercegovine (Turulja 1:3).

- Veliki uspeh i podstrek za nastavak karijere Đorđa Salapure, kojeg već za mesec dana očekuje turnir iste kategorije u Kuala Lumpuru - kaže njegov trener Vladimir Ilić, uz naglasak da je ovo bila jedina medalja srpskih karatista na ovom turniru, a da je Karate klub Zrenjanin, jedini srpski klub, koji je osvojio medalju na Premijer ligi, a to je bila bronza u Maroku, Đorđa Tešanovića.