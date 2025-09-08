ODLIČAN REZULTAT! Đorđe Salapura osvojio srebro
Fantastičan rezulat ostvario je Đorđe Salapura na turniru Karate 1 Serije A u Salzburgu i osvajio srebrnu medalju u kategoriji do 84 kilograma.
BALKANSKI DERBI U ZAGREBU: Dejo i Robi se vraćaju na "Maksimir"
EKS-JU derbi igra se ovog ponedeljka u Zagrebu kada na Maksimir dolazi Crna gora, predvođena selektorom Robertom Prosinečkim i predsednikom Saveza Dejanom Savićevićem.
08. 09. 2025. u 11:24 >> 14:34
KOŠARKAŠKA TRANSFER BOMBA! Pala odluka ko menja Svetislava Pešića?!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nije proteklo kako se Srbija nadala, a posle eliminacije naših "orlova" već u osmini finala, sve je više žamora o tome da će selektor "orlova" Svetislav Pešić ustupiti to mesto nekome drugome.
08. 09. 2025. u 18:04 >> 18:05
"NEKAD TE MRZE, NEKAD TE VOLE..." Vratio se Mladen, Dea iznenadila objavom
MLADEN Mijatović, bivši dugogodišnji izabranik voditeljke Dee Đurđević, vratio se u Srbiju.
08. 09. 2025. u 11:17
Komentari (0)