DRAGOSLAVLJEVIĆ BEZ MEDALJE: Naš najbolji kajakaš i finalu K1 200 m na SP u sprintu osvojio četvrto mesto
STRAHINjA Dragoslavljević nije uspeo da se domogne i četvrtog zlata ovog leta. Naš najbolji kajakaš je u finalu discipline K1 200 m na SP u sprintu u Milanu na cilj stigao četvrti.
Brži od juniorskog i seniorskog evropskog prvaka i šampiona sveta do 21 godine bili su Mađar Kolos Atila Čizmadija (34,29), Italijan Andrea di Liberto (34,54) i Gruzin Badri Kavelašvili - 34,64. Dragosavljević je izveslao trku za 34,74 sekunde.
Od naših takmičara danas je bila najuspešnija Milica Novaković koja je u polufinalu na K1 500 m bila druga, što joj je donelo sutrašnje (14.41) A finale. Bojan Zdelar je u polufinalu na K1 1000 m bio četvrti i sutra (14.11) će veslati u B finalu.
Naš muški (Anđelko Džombeta, Miloš Stojkov, Stefan Vrdoljak, Žarko Jakovljević) i ženski (Dina Bacelj, Anastazija Bajuk, Marija Dostanić, Dunja Stanojev) četverac su u B finalu K4 500 m bili deveti, ukupno 18.
ČELSI POD PRITISKOM, VEST HEM U PROBLEMU: Jedno je sigurno, golova neće faliti!
DRUGO kolo Premijer lige otvoriće londonski između Čelsija i Vest hema koji se sastaju na "Olimpijskom stadionu" od 21.00.
22. 08. 2025. u 07:20
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Izuzimajući tu jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, ali danas - i Albance u Makedoniji.
21. 08. 2025. u 12:40
Da li je ona najzgodnija voditeljka na RTS-u? Objavila fotke u bikiniju sa plaže
VODITELjKA Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi.
22. 08. 2025. u 13:24
