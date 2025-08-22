DRAGOSLAVLJEVIĆ BEZ MEDALJE: Naš najbolji kajakaš i finalu K1 200 m na SP u sprintu osvojio četvrto mesto

STRAHINjA Dragoslavljević nije uspeo da se domogne i četvrtog zlata ovog leta. Naš najbolji kajakaš je u finalu discipline K1 200 m na SP u sprintu u Milanu na cilj stigao četvrti.

Foto: Profimedia

Brži od juniorskog i seniorskog evropskog prvaka i šampiona sveta do 21 godine bili su Mađar Kolos Atila Čizmadija (34,29), Italijan Andrea di Liberto (34,54) i Gruzin Badri Kavelašvili - 34,64. Dragosavljević je izveslao trku za 34,74 sekunde.

Od naših takmičara danas je bila najuspešnija Milica Novaković koja je u polufinalu na K1 500 m bila druga, što joj je donelo sutrašnje (14.41) A finale. Bojan Zdelar je u polufinalu na K1 1000 m bio četvrti i sutra (14.11) će veslati u B finalu.

Naš muški (Anđelko Džombeta, Miloš Stojkov, Stefan Vrdoljak, Žarko Jakovljević) i ženski (Dina Bacelj, Anastazija Bajuk, Marija Dostanić, Dunja Stanojev) četverac su u B finalu K4 500 m bili deveti, ukupno 18.