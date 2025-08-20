Ostali sportovi

FINALE U MILANU: Žreb za Evropsko prvenstvo za odbojkaše održaće se 4. oktobra

Slobodan Krstović

20. 08. 2025. u 15:16

EVROPSKA odbojkaška konfederacija (CEV) saopštila je da će se žreb za 26. EP za odbojkaše od 9. do 27. septembra u Italiji, Bugarskoj, Rumuniji i Finskoj održati 4. oktobra ove godine u Normanskom-švapskom zamku u Bariju. Finale će se odigrati u Milanu, a prvak Evrope izboriće plasman na LOI 2028. u Los Anđelesu.

Foto: Profimedia

U Rumuniji (Kluž-Napoka, BT Arena, 10.000 gledalca) i Finskoj (Tampere, Nokia Arena, 13.000) će se odigrati samo mečevi grupne faze. Utakmice osminefinala i četvrtfinala igraće se u Italiji i Bugarskoj, a polufinale i mečevi za zlato i bronza odigraće se u Milanu u novoj areni "Santa Đulija" (16.000 mesta), koja se gradi za potrebe Zimskih olimpijskih igara, koje će se održati od 6. do 22. februara 2026. u Kortini d'Ampeci i Milanu.

Svečani otvaranje EP biće u Napulju, na Trgu plebiscita (5.000 mesta) 10. septembra. U Italiji će se mečevi grupe faze igrati u Modeni ("Pala Panini", 5.211), a mečevi osminefainala i četvrtfinala u Torinu ("Palavela",9.200).U Bugarskoj utakmice će se igrati u Varni ("Dvorac kulture u sporta", 6.000).

Podsetimo, plasman na EP su izborili: Italija, Bugarska, Rumunija, Finska, Srbija, Poljska, Slovenija, Francuska, Holandija, Ukrajina, Nemačka, Portugalija, Danska, Belgija, Češka, Estonija, Švajcarska, Grčka, Slovačka, Letonija, Turska, Izrael, Švedska i Severna Makedonija.

