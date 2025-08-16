BUGARKE "NALJUTILE" ODBOJKAŠICE SRBIJE: Završne pripreme za Svetsko prvenstvo

ŽENSKA odbojkaška reprezentacija Srbije, dvostruki uzastopni prvak sveta, zabeležila je pobedu u 1. kolu “Australian Tiger Cup 2025.”

FOTO: FIVB

Naša reprezentacija je danas u dvorani "Baoan" u Šenženu savladala Bugarsku sa 3:1, po setovima 25:23, 22:25, 25:18, 25:12, posle 96 minuta igre.

Seniorke Srbije će sutra u 2. kolu, igrati protiv Kanade od 13.45 časova po našem vremenu, a u poslednjem, 3. kolu, u ponedeljak, 18. avgusta protiv Holandije od 13.45 časova po našem vremenu.

Turnir u Šenženu je pripremni za jubilarno, dvadeseto Svetsko prvenstvo.

Polazak u Tajland je planiran za 20. avgust.

Ženska reprezentacija Srbije igraće na prvenstvu sveta u H grupi u Bangkoku sa Japanom, Ukrajinom i Kamerunom.

Svetsko prvenstvo u konkurenciji odbojkašica odigraće se od 22. avgusta do 7. septembra u Bankgoku, Čijang Maiju, Puketu i Nakonračasimi.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju