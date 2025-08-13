Ostali sportovi

NAKON SRAMNOG SKANDALA NA SVETSKOM PRVENSTVU: Srpkinje igrale protiv muškaraca, a sad moraju protiv Hrvatske

Новости онлине

13. 08. 2025. u 17:06

Najnovije sportske vesti su - prilično neverovatne.

НАКОН СРАМНОГ СКАНДАЛА НА СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ: Српкиње играле против мушкараца, а сад морају против Хрватске

FOTO: FIVB

Stižu sa Svetskog prvenstva u odbojci za igračice do 21 godine i tiču se Srbije.

Podsetimo, pre nekoliko dana je u grupnoj fazi naša juniorska reprezentacija poražena od Vijetnama i...

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Ispostavilo se da su naše odbojkašice igrale (i) protiv muškaraca.

Skandal je otkriven tek posle tog meča, pa je svetska kuća odbojke, upakovavši to u reči "da su prekršena pravila o transrodnim osobama", izbacila Vijetnam sa Svetskog prvenstva.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Ruski mediji su potom obelodanili da su "dva mušarca 'švercovana' u vijetnamskoj selekciji kao devojke", a to je otkriveno tek pred sam kraj nadmetanja po grupama.

A dok možete da pogledate fotografije Vijetnamki (i Vijetnamaca) sa utakmice protiv Srbije, ispod toga se nalazi i šta se desilo potom sa srpskim odbojkašicama na ovom "U21" Svetskom prvenstvu i zašto sad moraju da igraju sa Hrvatskom.

Foto: FOTO: FIVB

POGLEDAJ GALERIJU


Juniorke Srbije eliminisane u osmini finala, sledi meč sa Hrvatskom!

Ženska juniorska reprezentacija Srbije (do 21. godine, igračice rođene 2005. i mlađe) igrala je danas u osmini finala 23. Svetskog prvenstva u Surabaji u Indoneziji protiv Turske.

Srbija je u grupi zauzela treće mesto i trebalo je u osmini finala da igra protiv Italije, ali je u toku jučeranjeg dana Vijetnam diskvalifikovan, odnosno, sve utakmice, osim kada je reč o jučerašnjoj, koje je taj tim igrao - registrovane su službenim rezultatom 3:0, pošto je prekršio FIVB regulativu "u vezi sa nastupom transrodnih osoba".

Tako su umesto protiv Italijanki naše reprezentativke naprasno morale da igraju protiv Turkinja i - izgubile su.

Turkinje slave trijumf nad Srbijom i plasman u četvrtfinale U21 Svetskog prvenstva za odbojkašice FOTO: FIVB

Turska je pobedila Srbiju prilično ubedljivo - bilo je 0:3, po setovima 14:25, 23:25, 10:25.

Za našu nacionalu selekciju, čija je selektorka Marijana Boričić, protiv Turkinja su igrale Skočajić (9 poena), Ristanović (9), Gagić (8), kapiten Mihajlović (5), Korolija (4), Simovski (3), Stojanović (1), Žigić kao libero, dok su kao rezerve ušle i Stanković, Ćirić, Vrcelj u drugom, odnosno Đačić u trećem setu.

Kod Turkinja su najefiaksnije bile Basjolču sa 17 i Safronova sa 13 poena.

Srbija će u petak, u razigravanju za plasman od 9. do 16. mesta, igrati protiv Hrvatske.

Hrvatice su, kao Srpkinje danas, poražene u osmini finala, i to od Japana, koji je pobedio sa 3:1, po setovima 25:16, 22:25, 25:17, 25:17.

Foto: FOTO: FIVB

POGLEDAJ GALERIJU

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

DELIJE OVO NISU OČEKIVALE: Evo šta su poljski huligani ostavili na Marakani (FOTO)
Fudbal

0 9

"DELIJE" OVO NISU OČEKIVALE: Evo šta su poljski huligani ostavili na Marakani (FOTO)

Crvena zvezda i Leh igrali su u utorak revanš meč kvalifikacija za UEFA Ligu šampiona u fudbalu, a u Beograd su tim povodom stigli ne samo huligani koji bodre klub iz Poznanja, već i njihovi "koalicioni partneri" iz drugih poljskih navijačkih grupa. I, iako su većim delom dana oni mirno boravili u srpskoj prestonici, u jednom trenutku su napravili probleme, a za sobom su na kraju ostavili i poruku.

13. 08. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PEŠIĆ NIJE POVEO DVOJICU KOŠARKAŠA NA TURNIR! Najnovije vesti iz tabora Srbije pred Evrobasket!

PEŠIĆ NIJE POVEO DVOJICU KOŠARKAŠA NA TURNIR! Najnovije vesti iz tabora Srbije pred Evrobasket!