CELA RUSIJA U NEVERICI: Evo šta je obukao atletičar na ruskom prvenstvu, sudije ga pitale "Da li si ti normalan?!"
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, ili "specijalna vojna operacija" kako to zove Ruska Federacija, u sportskom smislu bila sklonjena sa međunarodne scene, osim nekoliko izuzetaka. Ali najnovije vesti su potpuno zapanjile rusku javnost.
Evo kako je o tome javnost obavestila ruska novinska agencija RIA Novosti:
"Ruski atletičar doaš na Rusko prvenstvo noseći britanski dres!
Kiril Černuhin je to uradio kako bi „svaki domaći sprinter imao šansu da pretekne Anglosaksonca“.
- Trenutno nisam u najboljoj formi. Ne mogu brzo da trčim. I želeo sam da momci osete ono: „Bam - razbili smo Britanca!“. Super, zar ne? Istina, arbitri u sudijskoj sobi bili su skeptični prema toj ideji. Rekli su mi: „Jesi li lud?“ Morali su da prelepe zastavu i ime zemlje na britanskom dresu. Ali... istinu ne možete prelepiti selotejpom, momci su ipak razbili Anglosaksonca! Više od deset naših momaka dominiralo je nad Englezima“, citira Černuhina ruski Sport.
U samoj trci, pomenuti atletičar je ostvario 13. rezultat, pretrčavši 100 metara za 10,69 sekundi, tako da je, zapravo, 12 Rusa "razbilo Engleza" tom prilikom", navodi pomenuta agencija.
