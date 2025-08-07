STIGLI MILIONI ZA SRPSKE BOKSERKE! Isplaćena ogromna zarada za medalje na Svetskom prvenstvu

Međunarodna boks asocijacija (IBA) isplatila je srpskim bokserkama 235.000 dolara, odnosno 23.588.000 za osvojene medalje na Svetskom prvenstvu, koje je u martu ove godine održano u Nišu, saopštio je danas Bokserski savez Srbije (BSS).

IBA je osvajačicama zlatnih medalja na šampionatu planete uručila po 100.000 dolara, za srebro je sledila nagrada od 50.000, bronza iznosi 25.000, dok je za četvrto mesto obezbeđeno 10.000 dolara.





BSS navodi da su nagrade isplaćene 7. avgusta, a među nagrađenim nalaze se i reprezentativke Srbije: Anđela Branković (zlato), Sara Ćirković, Nikolina Gajić, Dragana Jovanović, Natalija Šadrina i Anastasija Lukajić (bronza), dok je četvrtu poziciju zauzela Milena Matović.



"Često je naše razumevanje sportista ograničeno na velike sportske scene gde oni prikažu sav svoj talenat, umeće, kvalitet, hrabrost, gde ostave poslednji atom snage za trijumf, koji se desi ili ne, jer sve je to sport. Ali šta je sa putem do tog momenta kada se nađeš na pijedestalu? Ko plaća sportiste? Kako sportisti zarađuju i troše novac, posebno u sportovima koji nisu takozvani elitni gde svaki poraz ili pobeda donese i veliku zaradu. Ključno je razumeti tok prihoda za sportiste. Šta ulazi, a šta odlazi?", izjavio je predsednik Nadzornog odbora BSS Adnan Bajramović.





"Najveći troškovi se značajno razlikuju u zavisnosti od sporta, ali postoje neki univerzalni troškovi koji teško pogađaju sve sportiste. IBA je napravila sjajno rešenje za plemeniti sport, uvela je novčane nagrade koje će mnogima izmeniti život na bolje, rešiti brojne probleme i dati im vetar u leđa za nove poduhvate. Idemo dalje, okrenuti smo dalje usavršavanju i novim ciljevima, među kojima je najveći medalje sa Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028", dodao je Bajramović.







"Svakako je medalja najveća radost i najveći motiv za dalje ciljeve i rezultate. To je ono što u meni pokreće celu hemiju da se boksom tek sad bavim na najvišem nivou. A sigurno da novčana podrška i nagrada znače mnogo. Baviti se profesionalnim sportom na visokom nivou zahteva praćenje mnogo detalja. I moja vizija svakako jeste da taj novac uložim upravo u ljude koji će pratiti moj rad i procese koji će dovesti do poboljšanja tih detalja kako bih ja postala još bolja verzija sebe", izjavila je Branković.



