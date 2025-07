MAROKO NAREDNI CENTAR SVETSKOG ŠKOLSKOG SPORTA: Srbija ima svoje predstavnike

Sve je spremno za svečano otvaranje Svetskog foruma školskog sporta i Svetskog prvenstva za školarce u golfu, koji se održavaju u glavnom gradu Kraljevine Maroko – Rabatu.

Foto: SŠSS

Ovi prestižni događaji okupiće predstavnike više od 30 zemalja, a traju od 15. do 21. jula.

Na svečanoj ceremoniji otvaranja prisustvovaće najviši zvaničnici, među kojima i predstavnici Vlade Maroka, predsednik Svetske federacije za školski sport (ISF) Željko Tanasković, kao i predsednik Afričke školske federacije Jusuf Belkasmi.



Foto: SŠSS

Tokom sedam dana, mladi učesnici iz celog sveta imaće priliku ne samo da se takmiče u golfu, već i da učestvuju u brojnim edukativnim i interkulturalnim radionicama, namenjenim promociji zdravog života, sportskih vrednosti i međunarodne saradnje. U planu je i Veče nacija kao I Kulturni dan.

Srbija će na ovom događaju imati svoje predstavnike – ekipu sastavljenu od školaraca iz Beograda. Uz mlade sportiste biće i generalni sekretar Beogradske asocijacije za školski sport Slobodan Đurić..

- Školski sport je most koji spaja decu i omladinu širom sveta. On je više od igre – to je mesto gde se stiču nova prijateljstva, uči o timskom duhu i poštovanju, i gradi osnova za buduće zdrave generacije - izjavio je Željko Tanasković u susret otvaranju.

Svetski školski sport potvrđuje svoj značaj iz godine u godinu, a ovakvi događaji dodatno osnažuju njegovu ulogu u razvoju mladih kroz sport, edukaciju i međunarodnu razmenu.