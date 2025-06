NIŠTA PREKO NOĆI: Vuk Todorović veruje da će odbojkaška reprezentacija Srbije vremenom da izgradi tim i igru za najveća takmičenja

"ORLOVI" su u Beogradu nastavili svoju priču u Ligi nacija. Ali, u isto vreme odbojkaši nastavljaju da grade tim i igru za sve izazove koji ih očekuju do Olimpijskih igara 2028. u Los Anđelesu. Na čemu moraju da porade videće i u "Beogradskoj areni". Srbi se večeras (20.00) sastaju sa Iranom, sutra (20.00) igraju sa Kubom, u subotu (20.00) sa Argentinom i u nedelju (20.00) sa Nemačkom.

ossrb

Tehničar Vuk Todorović primećuje da je ekipa spoj iskusnijih i mladih igrača, kao i da je potrebno vreme da se svi priviknu na način rada novog selektora Georga Krecua.

- Svaki trener ima neku svoju ideju, viziju i to treba poštovati. Mi se trudimo da se prilagodimo što boljem njegovom sistemu rada, njegovom načinu razmišljanja. Mislim da ništa ne može preko noći, pogotovo što imamo igrače koji su prvi put u reprezentaciji. Sigurno da je to neki proces i ne možemo tek tako da se adaptiramo i da podignemo nivo igre. Za sve je potrebno vreme, rad, disciplina. Mislim da svi dajemo maksimum i verujem da će iz vikenda u vikend biti bolje - ističe Todorović.

Zato se ove godine ne očekuje nešto spektakularno u Ligi nacija, osim da se izbori opastanak.

- Verujem da niko ne očekuje da napadnemo zlato u LN, ali sa sportske strane svako od nas želi da pobedi u svakoj utakmici. Mi u svaki meč ulazimo maksimalno, imamo želju da osvojimo ceo plen, ali trenutne naše mogućnosti ne omogućavaju nam da se u svakom meču radujemo. Kao što sam rekao treba da nastavimo da se trudimo, da se borimo i da ćemo vremenom doći do naše igre, a onda će biti sve daleko bolji - smatra Todorović.

Ono što hrabri je da imaju dosta vremena da se što bolje pripreme za SP sredinom septembra na Filipinima.

- Leto je dugom ova LN je dobra priprema za šampionat planete. Nadam se da će svi biti zdravi, da ćemo kompletni otići na SP. E, sad na kom ćemo nivou biti, da li će biti dovoljno da se napadne medalje to niko ne zna - primećuje Todorović.

Vuk je nedavno prihvatio ponudu Padove, tako da se iz Poljske seli u Italiju.

- Još kao dete želeo sam da se oprobav u Italiji i iskoristio sam priliku. To je novi izazov za mene, nadam se da ću imati dobru sezonu i da će ovo biti samo jedna stepenica za dalje - kaže Todorović.

Nedeljković: Sve ide svojim tokom

Aleksandar Nedeljković verovatno pre par godina nije očekivao da će brzo biti jedan od najiusnijih u timu Srbije.

- Kod mene se ništa nije promenilo, osim što se trudim da prenesem moje iskustvo mlađima. Za sada ide svojim tokom. Na početku smo novog ciklusa, postoje stvari koje zahtevaju vreme. Sada nemamo imperativ rezultata, postavljamo ciljeve od dana do dana, od nedelje do nedelje. Samo ne znamo kada ćemo doći do igre kakvu želimo - kaže Nedeljković.

Raspored

Sreda - 25. jun

Nemačka - Kuba 13.00

Holandija - Argentina 16.30

Srbija - Iran 20.00

Četvrtak - 26.jun

Holandija - Nemačka 16.30

Srbija - Kuba 20.00

Petak - 27.jun

Argentina - Iran 16.30

Holandija - Kuba 20.00

Subota - 28. jun

Nemačka - Iran 16.30

Srbija - Argentina 20.00

Nedelja - 29.jun

Iran - Holandija 13.00

Kuba - Argentina 16.30

Srbija - Nemačka 20.00