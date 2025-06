GRADI SE NOVI TIM: Podmlađena ženska odbojkaška reprezentacija Srbije u sredu u Otavi startuje na turniru prvog vikenda Lige nacija

DUEL sa Rusijom je pokazao koliko mogu odbojkašica u ovom trenutku. A novu priliku za dokazivanje imaće već od srede, kada na turniru u Otavi protiv Dominikanske Republike startuju u Ligi nacija. I ove godine više će se obratiti pažnja na stvaranju tima i igre, nego na krajni rezultat. Uostalom kruna sezone je SP od 22.avgusta do 7.septembra na Tajlandu.

Katarina Lazović Foto M. Vukadinović

Selektor Zoran Terzić nije otputovao se ekipom u Kanadu, tako da će sa klupe dirigovati Branko Kovačević. Prvi turnir preskočiće naša najbolja igračica Tijana Bošković i Maja Aleksić. U njihovom odustvu tim će na terenu predvoditi Katarina Dangubić, Aleksandra Uzelac, Hena Kurtagić, Aleksandra Jegdić Slađana Mirković.

Osim njih boje Srbije braniće: Rada Perović, Vanja Bukilić, Jovana Zelenović, Bojana Gočanin, Minja Osmajić, Maša Kirov, Ljubica Milojević, Mina Mijatović i Vanja Ivanović.

Srpkinje će posle duela sa Dominikanskom Republikom (sreda, 22.00 po našem vremenu) sastati sa Japanom (subota, 01.30), Bugarskom (nedelja, 1.30) i Kanadom (ponedeljak 00.00). Naročito će biti zanimljiv duel sa Kanađankama, koje od ove godine vodi nekadašnji selektor Srbije Italijan Đovani Gvideti.

Očekuje se da već na turniru grupe C drugog vikenda Lige nacija od 18. do 22.juna u Beogradu naša reprezentacija zaigra u najjačem sastavu. A aktuelne svetske prvakinje će u Areni odmeriti snage sa SAD, Nemačkom, Francuskom i Poljskom. Poslednjeg vikenda, od 9. do 13.jula u Apeldornu (Holandija) Srbija će se sastati Češkom, Italijom, Belgijom i Turskom. Ove godine u grupnoj fazi neće igrati sa Holandijom,Brazilom, Korejom, Tajlandom i Kinom.

Finalni turnir, na kojem će učestvovati prvih sedam i domaćin, Poljska, odigraće se od 23. do 27. jula u Lođu. Titulu brani olimpijski pobednik, Italija.

"Orlovi" putuju u Kinu

ODBOJKAŠIMA je prijateljski duel sa Rusima (1:3) pomogao da vide koliko mogu u ovom trenutku. "Orlovi" u sredu putuju u Kinu, gde će uoči prvog turnira Lige nacija, od 11. do 15. juna u Sijenu, da odigraju par prijateljskih utakmica.

- Igrali smo protiv stvarno jakog protivnika. Dobili smo ono što smo hteli da vidimo koliko možemo protib jednog ozbiljnog rivala i na kojim stvarima moramo još da radimo - kaže bloker Aleksandar Nedeljković.