TIJANA DOLAZI KASNIJE: Terzić saopštio spisak, najbolje odbojkašice Srbije počinju pripreme za Ligu nacija

SELEKTOR odbojkašica Zoran Terzić pozvao je 25 igračica na pripreme za Ligu nacija. Pripreme počinju u ponedeljak, a najbolja igračica Tijana Bošković naknadno će se priključiti reprezentaciji. Kasniće i Hena Kurtagić, jer sa Milanom 3. i 4.maja igra na F4 Lige šampiona u Istanbulu.

FOTO: M. Vukadinović

Reprezentacija je podmlađena, a na spisku su: Slađana Mirković, Rada Perović, Sara Ranković (tehničari), Tijana Bošković, Vanja Bukilić, Mina Mijatović, Jovana Zelenović (korektori), Teodora Pušić, Aleksandra Jegdić, Bojana Gočanin (libera), Maja Aleksić, Hena Kurtagić, Minja Osmajić, Jovana Kocić, Maša Kirov, Ljubica Milojević, Nataša Čikuc Dins (blokeri), Bojana Milenković, Katarina Dangubić, Aleksandra Uzelac, Vanja Ivanović, Branka Tica, Nevena Čajić, Nevena Sajić i Ksenija Tomić (primači).

Naše devojke startuju u Otavi, 4.juna protiv Dominikanske Republike. Beograd će od 18. do 22. juna organizovati turnir grupe C druge sedmice LN. Finalni turnir je od 23. do 27.jula u Lođu.