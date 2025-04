BEZ PROMENA! Zoran Gajić, novi-stari ministar sporta

Legenda odbojke, Zoran Gajić ostaje na čelu ministarstva sporta

Tanjug/AP

Iza Gajića je nestvarna karijera, ostvario je velike uspehe i njegovo ime je zlatnim slovima upisano u istoriju naše odbojke.

Rođen je 1958. godine u Pančevu. Magistar je odbojke.

Od 1988. do 1993. godine bio je asistent za odbojku na Fakultetu za fizičku kulturu u Novom Sadu, od 2000. do 2002. godine profesor odbojke na Fakultetu za trenere u Beogradu, a 2015. godine predavač na predmetu Odbojka na Fakultetu za trenere u Novom Sadu.

U periodu od 1980. do 1988. godine bio je glavni trener kampa pokrajine Vojvodina i trener juniorske reprezentacije pokrajine Vojvodina. Od 1980. do 1983. organizovao je i vodio grupe odbojkaša početnika starosti od 9 do 11 godina. Od 1987. do 1992. godine bio je trener muške juniorske reprezentacije Jugoslavije.

U okviru rada na edukaciji trenera, držao je predavanja na seminarima u Jugoslaviji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Grčkoj, Turskoj, Rusiji, Iranu i Mađarskoj, na teme od početne obuke odbojkaške tehnike do rada sa vrhunskim ekipama.

FOTO: OKS/Ivica Veselinov

Kao prvi trener muške seniorske reprezentacije Jugoslavije osvojio je devet medalja – dve zlatne, dve srebrne i pet bronzanih: zlatne medalje na Olimpijskim igrama 2000. godine u Sidneju (Australija) i Evropskom prvenstvu 2001. godine u Ostravi (Češka), srebrne medalje na Svetskom prvenstvu 1998. godine u Tokiju (Japan) i Evropskom prvenstvu 1997. u Ajndhovenu (Holandija), bronzane medalje na Olimpijskim igrama 1996. u Atlanti (SAD), Svetskom kupu šampiona 2001. u Tokiju (Japan), Svetskoj ligi 2002. u Belo Horizonteu (Brazil), Evropskom prvenstvu 1995. u Atini (Grčka) i 1999. u Beču (Austrija).

Pored reprezentacije Jugoslavije, čiji je prvi trener bio od 1995. do 2002. godine, bio je prvi trener seniora Rusije u periodu od 2005. do 2006. godine i prvi trener seniora Irana od 2007. do 2008. godine.

Sa reprezentacijom Rusije osvojio je zlatnu medalju u Evropskoj ligi 2005. godine u Kazanju (Rusija), srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu 2005. godine u Rimu (Italija) i bronzanu medalju u Svetskoj ligi 2006. godine u Moskvi (Rusija).

U klupskoj karijeri, osvojio je osam titula prvaka Jugoslavije, Grčke, Turske, Rusije i Azerbejdžana i tri titule pobednika Kupa Jugoslavije, Grčke i Turske.

Od 1989. do 1993. godine bio je prvi trener Vojvodine iz Novog Sada, sa kojom je 1992. godine osvojio „duplu krunu”: Prvenstvo i Kup Jugoslavije, a 1993. godine drugu titulu prvaka Jugoslavije. Od 1993. do 1995. godine bio je prvi trener grčkog Arisa iz Soluna. Dve godine zaredom, 1994. i 1995, bio je vicešampion Grčke, a 1995. godine i učesnik Finalnog turnira Kupa pobednika kupova CEV.

U periodu od 1995. do 1997. godine bio je trener Orestijade, sa kojom je 1996. godine igrao na Finalnom turniru Kupa CEV, a 1997. godine bio je vicešampion u prvenstvu i Kupu Grčke. Od 1998. do 2000. godine bio je trener Olimpijakosa iz Pireja, sa kojim je 1999. osvojio prvenstvo i Kup Grčke, a 2000. godine još jednu titulu prvaka Grčke.

Trener Orestijade, sa kojom je zauzeo četvrto mesto u prvenstvu Grčke, bio je od 2000. do 2001. godine. Od 2002. do 2004. bio je trener turskog Arčelika iz Istanbula, sa kojim je 2003. godine osvojio titulu prvaka Turske i titulu pobednika Kupa Turske. U sezoni 2004–2005. osvojio je titulu prvaka Rusije sa Belogorjem iz Belgoroda (do 30. januara 2005, kada je imenovan za selektora Rusije).

Od 2007. do 2009. godine bio je trener ruske Iskre iz Odincova, sa kojom je bio vicešampion Rusije 2007. i 2008. godine, vicešampion u Kupu Rusije 2008. godine i osvajač trećeg mesta na Finalnom turniru Lige šampiona 2009. godine u Pragu.

Bio je trener ruskog Urala iz Ufe od 2009. do 2011. godine, a 2011. i 2012, zatim i od 2014. godine, bio je trener azerbejdžanske Rabite iz Bakua, sa kojom je ostvario najveći uspeh u istoriji kluba 2011. godine, kada je postao klupski prvak sveta na Svetskom prvenstvu u Dohi (Katar). Sa Rabitom je osvojio dve titule prvaka Azerbejdžana, 2012. i 2015. godine.