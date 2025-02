MEĐUNARODNI SEMINAR: Karate kao životna filozofija

SENSEI Velibor Vebo Dimitrijević, nosilac crnog pojasa sedmi dan, održao je trodnevni karate seminar u Jagodini, koji je okupio više od 100 karatista iz zemlje i instranstva.

Foto:Z.Gligorijević

Tradicionalni karate seminar u Jagodini okupio je karatiste svih starosnih dobi iz cele Srbije, zemalja u okruženju, ali i poznatih evropskih karate klubova. Cilj ovog tradicionalnog događaja bio je da se polaznicima karate predstavi iz ugla životne filozofije a ne sporta, istakao je sensej Vebo, nosilac crnog pojasa sedmi dan i predavač na seminaru.

-Mi karate zovemo kratko: karate, a time se indentifikuje sport. Japanci će uvek reći Karate Do, a taj prefiks Do označava da je to put koji traje. Ja sam se u mladosti bavio sportskim karateom, ali ono što je bio izazov za mene je da otkrijem sve potencijale koje istinsko istraživanje unutar mene može da mi pruži. Ja želim da probudim svoju unutrašnju energiju, jer ću tada višestruko pojačati svoju fizičku i mentalnu snagu. Tada će karate prestati da bude sport i postati životna fiozofija, a to je ono što pokušavam da prenesem i mladim sportistima na seminaru u Jagodini – ocenjuje Dimitrijević.

Foto:Z.Gligorijević

Pokrovitelj karate seminara u Jagodini bili su Jagodinski sportski savez i Skupština grada, a organizator , kao i prethodnih 19 godina, jagodinski Karate klub “Hai Ken”.

-Drugi put dolazim u Srbiju. Bio sam na seminaru u Kraljevu pre dve godine, a sada smo moj otac Karlos i ja odlučili da iz Portugala posetimo Jagodinu. Prelep je grad, odlična oragnizacija i dobri ljudi. Vidim da imate izuzetno veliku tradiciju kada je karate u pitanju. Ove momke uglavnom poznajem sa međunarodnih seminara, ali trenutno vidim Srbiju kao centar Internacionalne Šotokan Karate Do Akademije - rekao je Diogo Ferreirinho, majstor karatea treći dan iz Portugalije.

Foto:Z.Gligorijević

-Redovni smo gosti, jer je Jagodina jedan od najboljih organizatora seminara u regionu. Ovde je sve prvo i počelo. Svake godine smo sve oduševljeniji priojemom Jagodinaca - rekao je Dragan Golić, majstor karatea šesti dan, Ugljevik, Republika Srpska.