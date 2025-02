"SVESNI SMO SNAGE MARSEJA, ALI OSVAJAMO TRI BODA": Gocić veruje u svoj tim

Vaterpolisti Novog Beograda u utorak od 20 časova na bazenu SC "11. april" dočekuju ekipu Marseja.

Foto arhiva VN

Vaterpolisti Novog Beograda su prvi deo Lige šampiona završili bez poraza u grupi sa Steauom, Oradeom i Hanoverom, dok je Marsej zauzeo drugo mesto u konkurenciji Barselonete, Jadrana iz Herceg Novog i Vašaša.

Trener vaterpolista Novog Beograda Živko Gocić rekao je da se nada pobedi protiv Marseja u prvom kolu TOP 8 faze Lige šampiona.

- Marsej je odlična ekipa, vrhunski vođena sa klupe od strane Miloša Šćepanovića. Ima tu dosta iskusnih igrača koji već decenijama igraju na vrhunskom nivou, a prvo bih izdvojio Andriju Prlainovića. Naravno, on u svemu tome nije sam, ima tu još dosta igrača, koji zavređuju pažnju. Mi smo svesni njihove snage, ali znamo i naše kvalitete i mogućnosti. Pokušaćemo da one detalje u kojima smo bolji stavimo u prvi plan i da na taj način dođemo do cilja - rekao je Gocić.

Gocić je pozvao navijače da dođu u što većem broju na meč sa ekipom iz Marselja.

- Mi ćemo sa najvećim ambicijama i motivacijom ući u ovaj meč i nadam se osvajanju tri boda. Moram da naglasim da imamo određenih problema sa povredama, težim i lakšim, ali nadam se da ćemo uspeti sve to da saniramo, da se konsolidujemo i nastupimo u najjačem sastavu - rekao je Gocić.

