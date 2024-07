"SRBIJA JE ZEMLJA SPORTA: Zlatibor domaćin Svetskih školskih Sportskih igara 2025. godine

Svetske sportske školske igre za učenike do 15 godina trebalo bi da se održe u aprilu naredne godine u Srbiji, na Zlatiboru. Povodom toga Pismo o namerama za organizaciju Školarijade 2025., potpisanoj je danas u "Srpskoj kući" u Parizu, a potpisali su ga predsednik Svetske organizacije školskog sporta (ISF) Loran Petrinka i prvi čovek Evropskog i Srpskog saveza Željko Tanasković.

Ukolimo dobije podršku Vlade Srbije popularna "Školarijada" održaće se od 8. do 18. aprila 2025. godine na Zlatiboru i okolnim mestima, gde će se okupiti više od 5.000 učenika uzrasta do 15 godina, koji će se takmičiti u čak 22 sporta.

Potpisivanju je prisustvovao je i ministar sporta Zoran Gajić, koji je prisutnima poručio da će ova manifestacija omogućiti da se deca sa svih kontinenata druže upravo u Srbiji.

- Organizacija Svetskih školskih igara će biti prilika da se u Srbiji deca sa svih kontinenata takmiče, druže, bolje upoznaju, da saznaju nešto novo o sebi i drugima, o različitim kulturama i običajima i da nauče da različitost nije hendikep nego veliko bogatstvo. Jasno je da Svetske školske igre za nas ne predstavljaju samo jedan lep sportski događaj već smatramo da je to izvanredna prilika da pokrenemo šire društvene promene, da promovišemo zdrave stilove života i svest o značaju bavljenja redovnim fizičkim aktivnostima u cilju povećanja kapaciteta zdravstvenog statusa, naročito kod najosetljivije socijalne grupe, a to su mladi - istakao je ministar Gajić i dodao da će ovo biti prilika da Srbija čitav svet upozna sa jednom od najvažnijih aktivnosti u budućem periodu, a to je organizacija EXPO-a 2027. godine.

Tanasković, proslavljeni srpski odbojkaš, predsednik Saveza za školski sport Srbije, istakao je da je organizacija još jednog takmičenja potvrda ugleda Srbije.

- Na početku želim da se zahvalim Vladi Srbije na prilici da budem ovde u Srpskoj kući. Plan nam je da ovu manifestaciju organizujemo na Zlatiboru, poznatoj srpskoj planini po odličnoj sportskoj infrastrukturi i smeštaju. Ovaj događaj šalje snažnu poruku da sport i fizička aktivnost moraju biti važan deo njihovih života. Deca iz Srbije imaće priliku da upoznaju nove prijatelje, ali i kulture drugih zemalja. Još jednom hvala Vladi Srbije, Ministarstvu sporta, hvala našem predsedniku gospodinu Alekdandru Vučiću na podršci i ulaganju u sport, a sada to moramo da opravdamo. Naša misija je da deci pružimo priliku da budu zadovoljna u ovoj oblasti društvenog života. Želim vam sve najbolje i da naši sportisti ovde u Parizu ostvare svoje snove - istakao je Tanasković. - Deca iz celog sveta će doći kod, upoznaće našu zemlju. Zahvaljujemo se državi na podršci.

Prvi čovek Svetske organizacije Petrinka istakao je da mu je velika čast što je u "Srpskoj kući".

-Ovde sam među prijateljima, Srbija je zemlja sporta, siguran sam da nas čeka veliki događaj sledeće godine. A planiram do kraja ove godine da dođem u posetu Beogradu i Zlatiboru - reči su Petrinke.

Na ceremoniji u Parizu bio je i direktor Turističko-rekreativnog centra Zlatibor Nikola Novaković.

Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo, što sam danas, kao predstavnik opštine Čajetina i u ime predsednika opštine Stamatovića, imao priliku da prisustvujem ovom potpisivanju pisma o namerama. Ukoliko Vlada Srbije i zvanično podrži organizaciju Školarijade 2025, to će biti jedan od najbitnijih događaja, ne samo za Čajetinu i Zlatibor već za celu Zapadnu Srbiju.



i ćemo kao dobri domaćini, dati sve od sebe da ovo Svetsko prvenstvo u školskim sportovima, ostane deci, njihovim trenerima, delegatima i organizacionom odboru, kao do sada najbolje i onako kako mi u Srbiji samo umemo da ugostimo.

Posebna zahvalnost uvaženom ministru sporta Gajiću i predsedniku Evropske školske federacije Željku Tanaskoviću, koji su prepoznali Čajetinu i Zlatibor kao partnera za Školarijadu 2025 - istakao je Novaković.



