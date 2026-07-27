LUKA VILDOZA NA STUBU SRAMA! Oglasio se bivši kapiten Crvene zvezde i brutalno osudio nekadašnjeg saigrača
OVA izdaja se ne prašta
Naime, Luka Vildoza i zvanično je novo pojačanje Partizana. Srpski klub je potvrdio da je potpisan dvogodišnji ugovor sa njim i da će da bude u sastavu ekipe Đoana Penjaroje za novu sezonu. Nije se to dopalo svima, posebno navijačima Crvene zvezde i nekadašnjim saigračima iz redova najvećeg rivala.
To je žestoko iznerciralo čuvenog kapitena crveno-belih Branka Lazića, koji je na svojim društvenim mrežama reagovao. Objavio je fotografiju kojom je jasno pokazao šta misli o "izdaji" argentinskog košarkaša posle svega što su prošli zajedno u Zvezdi.
"Jedina dvojica", napisao je Lazić uz fotografiju na kojoj su Čarls Dženkins i Maik Cirbes.
Branko je aludirao na to da su njih dvojica jedini stranci koji ne bi uradili tako nešto i ne bi prešli ni za kakav novac u redove najvećeg rivala.
Preporučujemo
GOTOVO JE! Nikola Jokić čuo važne vesti iz Amerike
27. 07. 2026. u 09:32
CEO SVET JE ZATEČEN! Predsednik Češke je uradio nešto totalno neverovatno
27. 07. 2026. u 07:40 >> 09:30
KAKVA ATP LISTA! Novak Đoković ovo nije očekivao
27. 07. 2026. u 07:12
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za ponedeljak
ZAHVALjUJUĆI Dembi Seku naš tiket je "pozeleneo", istome se nadamo i danas.
27. 07. 2026. u 06:30
AJAKS NE PRAŠTA PROMAŠAJE! Vojvodina se herojski držala, ali je četvorostruki prvak Evrope delio lekcije na „Karađorđu“!
Fudbaleri Vojvodine poraženi su od golandskog Ajaksa rezultatom 1:4 (1:2), u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencija.
23. 07. 2026. u 21:53
KAMERA OSTALA UPALjENA: Pobegao od medveda na Tari na drvo, a onda ga je ugledao odozdo (VIDEO)
NA PLANINI Tara ljubitelji prirode su nedavno, prilikom šetnje, sreli medveda, objavljeno je u Fejsbuk grupi "Ljubitelji planine Tare".
26. 07. 2026. u 12:14 >> 13:15
Komentari (0)