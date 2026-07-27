Košarka

LUKA VILDOZA NA STUBU SRAMA! Oglasio se bivši kapiten Crvene zvezde i brutalno osudio nekadašnjeg saigrača

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27. 07. 2026. u 08:20

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OVA izdaja se ne prašta

ЛУКА ВИЛДОЗА НА СТУБУ СРАМА! Огласио се бивши капитен Црвене звезде и брутално осудио некадашњег саиграча

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Naime, Luka Vildoza i zvanično je novo pojačanje Partizana. Srpski klub je potvrdio da je potpisan dvogodišnji ugovor sa njim i da će da bude u sastavu ekipe Đoana Penjaroje za novu sezonu. Nije se to dopalo svima, posebno navijačima Crvene zvezde i nekadašnjim saigračima iz redova najvećeg rivala.

To je žestoko iznerciralo čuvenog kapitena crveno-belih Branka Lazića, koji je na svojim društvenim mrežama reagovao. Objavio je fotografiju kojom je jasno pokazao šta misli o "izdaji" argentinskog košarkaša posle svega što su prošli zajedno u Zvezdi.

"Jedina dvojica", napisao je Lazić uz fotografiju na kojoj su Čarls Dženkins i Maik Cirbes.

Foto: Printskrin

 

Branko je aludirao na to da su njih dvojica jedini stranci koji ne bi uradili tako nešto i ne bi prešli ni za kakav novac u redove najvećeg rivala.

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