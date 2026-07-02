BOMBA! Nikola Jokić ostao bez Ol Stara, otišao kod njegovog najvećeg rivala
Još jedan neverovatan trejd videli smo u NBA ligi. Nakon što je Janis Adetokumbo otišao u Majami sada su Boston i Filadelfija napravili neverovatnu razmenu.
Iako se šuškalo da bi Džejlen Braun mogao da završi u redovima Denver Nagetsa kod Nikole Jokića on će se preseliti u Filadelfiju kod njegovogg najvećeg rivala Džoela Embida, dok će Boston Seltiksi u zamenu za nega dobiti Pola Džordža, dva pika prve runde i dva pika druge runde drafta.
Tako će sa jedne strane Džejson Tejtum dobiti novog Ol Stara sa kojim će juriti titulu, kao i gomilu pikova sa kojima će probati Seltiksi da izgrade i budućnost. Filadelfija će pak imati novog parnjaka za Džoela Embida.
Sa jedne strane to je Džejlen Braun koji je od početka karijere 2016. godine u Bostonu i bio je MVP finala 2024. kada je osvojio trofej. Bio je pet puta NBA Ol Star.
Sa druge strane stiže 36-godišnji veteran koji je igrao za Indijanu, Oklahomu, Kliperse i Filadelfiju. Bio je devet puta Ol Star, dva puta u defanzivnoj petorci lige, dva puta u drugoj defanzivnoj petorci, 2013. je proglašen za igrača koji je najviše napredovao, ali sada se muči sa povredama i daleko je od nekadašnje forme.
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