Fudbal

PANIKA U HRVATSKOJ! Upravo su saznali užasne vesti!

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02. 07. 2026. u 08:36

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Fudbalska reprezentacija Hrvatske igra večeras utakmicu šesnaestine finala Svetskog prvenstva protiv Portugala.

ПАНИКА У ХРВАТСКОЈ! Управо су сазнали ужасне вести!

FOTO: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Možda i najzanimljiviji meč za plasman u osminu finala Mundijala, odigraće selekcije Hrvatske i Portugala u Kanadi.

Međutim, komšije bi mogle da se sretnu sa ogromnim problemom, jer su kanadski meteorolozi najavili vremenske nepogode tokom utakmice protiv nekadašnjeg prvaka Evrope. Naime, očekuje se visoka temperatura, kao i grmljavina, odnosno, oluja!

Meč počinje u 19 časova po lokalnom vremenu (1 čas iza ponoći po srednjeevropskom), a najavljuje se čak 32 stepena, dok bi osećaj igrača na terenu bio kao da je +42. Meteorolozi su izdali žuto upozorenje, a taj podatak dodatno komplikuje nastalu situaciju.

Eibner-Pressefoto/Scott Coleman / imago sportfotodienst / Profimedia

Prema pisanju portugalske A Bole, selektor Portugalaca Roberto Martinez morao je u sredu da otkaže trening zbog jakih udara vetra. Prema sigurnosnom protokolu, ako se udari groma dese u blizini od osam milja (oko 13km) meč ili zagrevasnje ekipa mora momentalno da se prekine! Tada se prazne tribine, a akteri i sudijska trojka vraćaju u svlačionice. Nastavak duela je moguć ako u roku od pola časa ne dođe do novog udara groma.

Takva pravila su bila na snazi već u utakmici Meksika i Ekvadora, takođe u šesnaestini finala, pa je duel počeo sat vremena kasnije od planiranog.

Podsetimo, prošlonedeljni meč Francuska - Iran prekinut je iz istog razloga na poluvremenu, a utakmica je nastavljena tek posle dva sata! U Kanadi je pred okršaj sa BiH u prvom kolu otkazan festival navijača, takođe zbog vremenskih nepogoda.

Osim najavljenih vremenskih uslova, derbi Hrvatska - Portugal privućiće i veliku pažnju zbog dvojice veterana i kapitena, Luke Modrića i Kristijana Ronalda, kojima je ovo poslednje Svetsko prvenstvo.

BONUS VIDEO: Selektor SAD Stiv Ker kupio deonice Majorke 

 

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