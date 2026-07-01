TRESE SE KOLORADO! Ključni saigrač Nikole Jokića preko noći napustio Denver
RASIPANjE Denvera se nastavlja!
Prošao je NBA draft i krenulo je sa potpisima slobodnih igrača u NBA ligi. Ovo znači da će ekipe ući znatno drugačije u novu sezonu, dok, to važi i za našeg Nikolu Jokića koji će sasvim sigurno imati nove saigrače. Jedan njegov dosadašnji je otišao iz kluba.
Radi se o iskusnom Timu Hardaveju Džunioru, koji je odlučio da napusti Denver Nagetse i potpisao je ugovor sa Majami Hitom, prema kojem će zaraditi 6.500.000 dolara u idućoj sezoni.
Denver Nagetsi su tako ostali bez jednog veoma važnog igrača, pošto se radi o veoma korisnom košarkašu koji ulazi sa klupe i može da da veoma veliki doprinos.
Ipak, Hardavej Džunior će umesto Nikole Jokića, sledeće sezone igrati sa Nikolom Jovićem.
Hardavej Džunior je imao u proseku 13.5 poena u okviru prethodne sezone, dok je imao i 2.6 skokova i 1.4 asistencije.
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