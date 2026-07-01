FRANCUSKA JE MNOGO JAKA: Maestralni Mbape razbio Švedsku i odveo "trikolore" u osminu finala Mundijala (FOTO/VIDEO)

FRANCUSKA je mnogo jaka i definitivno je prvi favorit da osvoji Svetsko prvenstvo. "Trikolori" su razbili Švedsku sa 3:0 u šesnaestini finala.

FOTO: Tanjug/AP/Yuki Iwamura

Kilijan Mbape je još jednom pokazao o kakvom fudbalskom majstoru se redi. Postigao je dva gola i došao do šest na ovom Mundijalu, po čemu se na vrhu liste strelaca izjednačio sa Lionelom Mesijem, dok je dao ukupno 18 na svim planetarnim smotrama.

"Trikolori" su pleli mrežu oko gola Skandinavaca. Pre vodećeg gola pogodili su dve stative, od kojih je posebno maestralan bio pokušaj Majkla Olisea koji je probao makazicama, ali je okvir gola zaustavio taj udarac.

Kad su svi na stadionu "Metlajf" mislili da će se rezultatom 0:0 otići na veliku pauzu, Mbape je odlučio da uzme sve u svoje ruku (ili u ovoj situaciji noge). Igrao se 45. minut kad se sjajnim driblingom oslobodio Viktora Đokereša i zakucao je loptu i mrežu.

Nastavili su izabranici Didijea Dešana da muče protivnika i postigli su još dva pogotka. Pored kapitena, u strelce se upisao i Bredli Barkola.

Mogli su još koji gol na postignu Francuzi, ali nisu mnogo zapinjali i sačuvali su snagu za nastavak takmičenja.

"Trikolori" će u osmini finala u subotu od 23 časa igrati protiv Paragvaja koji je senzacionalnu eliminisao Nemačku.

Francuska - Švedska 3:0 (1:0)

Stadion: "Metlajf" (Nju Džersi). Gledalaca: 80.663. Sudija: Dani Makeli (Holandija). Strelci: Mbape 45, 74, Barkola 53 (Francuska).

Francuska (4-2-3-1): Manjan - Kunde (od 75. Gusto), Upamekano, Saliba, Dinj (od 78. T. Ernandez) - Čuameni, Rabio - Dembele (od 75. Due), Olise (od 85. Šerki), Barkola - Mbape (od 85. Mateta).

Švedska (3-4-2-1): Zeterstrom - Lagerbilke, Lindelef, Gudmundson - Svenson (od 82. Svanberg), Ajari (od 82. Nigren), Bergval (od 66. Zeneli), Stroud (od 66. Ali) - Elanga, Isak (od 89. Nilson) - Đokereš.

Drugo poluvreme: Francuska - Švedska 3:0

90+4' - Kraj utakmice!

90' - Utakmica je produžena za četiri minuta.

89' - Morao je bolje Đokereš. Našao se napadač Arsenala u idealnoj prilici, ali je njegov udarac zaustavio Manjan i sprečio ga postigne počasni pogodak za Švedsku.

74' - GOOOOOL! Neverovatan je Mbape. I ovoga puta je asistent bio Olise, a Mbape je fantastičnim udarcem pogodio dalji ugao. Ovo mu je šesti gol na ovom šampionatu i izjednačio se Lionelom Mesijem na čelu liste najboljih strelaca, a ukupno mu je 18. na Svetskim prvenstvima.

FOTO: Tanjug/AP/Matt Slocum

65' - Ne da se Oliseu da postigne gol. Opet se našao u dobroj poziciji, no njegov pokušaj je izblokirao Lagerbijelke.

63' - Provao je i Olise, ali je Zeterstrom dobro intervenisao. Sve što je mogao odbranio je golman selekcije "tri krune".

53' - GOOOOL! Duplaraju prednost "trikolori". Olise je sjajno proigrao Bredlija Barkolu kome nije bilo teško da iz dobre pozicije zatrese mrežu rivala.

2-0 France 🇫🇷



Barcola with the 2nd goal! pic.twitter.com/9ArV2PKtLi — Matchday Europe (@MatchdayEurope) June 30, 2026

51' - Za sad Francuzi mirno čuvaju loptu i rezultat. Spustili su ritam i nisu svim silama krenuli po drugi gol.

46' - Počelo je drugo poluvreme!

Prvo poluvreme: Francuska - Švedska 1:0

45+4' - Završeno je prvo poluvreme!

45+2' - Mogli su odmah Skandinavci da uzvrate, ali je Stroud iz dobre pozicije šutirao veoma nekontrolisno.

45' - GOOOOOL! Kakav je majstor Kilijan Mbape. On se sjajno fintom oslobodio Đokereša i majstorskim udarcem je matirao Zeterstroma. Ovo je bio njegov peti pogodak na Mundijalu.

France 1-0 Sweden



⚽️ Goal: Mbappe (45') pic.twitter.com/5eQfuQ0rfE — Flash Goalz (@FlashGoalz) June 30, 2026

34' - Kakva šteta što ovo nije gol, verovatno bi bio pogodak šampionata. Majkl Olise je uhvatio makazice sa praktično 16 metara, no i on je pogodio stativu. Potom je odbijenu loptu preko gola poslao Dembele.

32' - Neverovatno da ovo nije gol. Kunde je poslao sjajnu loptu za Mbapea koji je bio potpuno sam, ali je pogodio stativu. Igrač takvog kalibra ovakve šanse mora da koristi.

31' - Sve više prete "trikolori". Zeterstorm je nogom zaustavio udarac Rabioa.

23' - Mbape je postigao gol, ali je on poništen zbog malog ofsajda u kom se našao napadač Real Madrida.

19' - Protutnjao je kroz odbranu rival Bredli Barkola, šutirao je levom nogom iz dobre pozicije i nije bio precizan.

16' - Probao je iz velike daljine Luka Dinj, no to nije bilo opasno za Zeterstorma koji je bez problema zaustavio ovaj pokušaj igrača Aston Vile.

15' - Dobro na terenu stoji selekcija "tri krune". Francuzi pokušavaju, ali ne uspevaju da pronađu rupu u odbrani.

FOTO: Tanjug/AP/Pamela Smith

3' - Prvi šut u okvir gola upisali su Šveđani. Pokušao je Isak, no nije bilo problema za Manjana koji je lako intervenisao.

1' - Počela je utakmica, prvi su sa centra krenuli fudbaleri Švedske.

Sastavi:

Francuska (4-2-3-1): Manjan - Kunde, Upamekano, Saliba, Dinj - Čuameni, Rabio - Dembele, Olise, Barkola - Mbape.

Švedska (3-4-2-1): Zeterstrom - Lagerbilke, Lindelef, Gudmundson - Svenson, Ajari, Bergval, Stroud - Elanga, Isak - Đokereš.

Uoči meča:

Izabranici Didije Dešana su grupnu fazu okončali sa maksimalnih devet bodova, uz gol ralziku 10:2 i to ih s pravom svrstava u glavne kandidate za trofej.

Skandinavska selekcija je sa druge strane igrala promenljivo, skupila je četiri boda i to je bilo dovoljno da se prođe dalje.

Ove dve reprezentacije će odmeriti prvi put snage još od 2020. godine. Tada je Francuska slavila sa 4:2 u Ligi nacija.

Pobednik ovog susreta će u osmini finala Mundijala 2026 igrati protiv Paragvaja.

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