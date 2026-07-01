AMERIKA U NEVERICI! Evo gde će karijeru nastaviti Lebron DŽejms

Lebron Džejms ulazi u novu fazu karijere nakon što je potvrdio da napušta Los Anđeles Lejkerse, a već se uveliko spekuliše gde bi mogao da nastavi put u NBA ligi.

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Iako se u javnosti kao glavni favorit najčešće pominju Golden Stejt Voriorsi, priča je i dalje otvorena i više timova prati situaciju.

Golden Stejt Voriorsi se izdvajaju kao najzvučnija opcija zbog postojećeg jezgra ekipe i ambicije da se ponovo napadne titula, a dolazak Lebrona bi odmah podigao tim na još viši nivo. U igri se i dalje nalazi i povratak u Klivlend Kavalirsi, klub u kojem je ostavio ogroman trag i osvojio šampionski prsten.

The Warriors (-250) are currently the favorites to sign LeBron James 😅



💰 Cavaliers +170

💰 Heat +800

💰 Spurs +3000

💰 Pistons +3000

💰 Mavericks +3000 pic.twitter.com/ghZ2aYQQJH — ESPN BET (@ESPNBET) June 30, 2026

Majami Hit se i dalje provlači kao emotivna opcija zbog ranijih uspeha i zajedničke istorije, dok se San Antonio Sparsi, Dalas Meveriksi i Detroit Pistonsi pominju kao manje verovatne, ali i dalje prisutne destinacije u širem krugu interesovanja.

Pored pomenutih timova kao potencijalna nova ekipa pominjali su se i Minesota Timbervulvsi, a iako se mnogo priča o njegovom narednom koraku, još uvek nema konačne odluke, ali jasno je da će, gde god da završi, Lebron Džejms odmah promeniti ravnotežu snaga u ligi i podići ambicije tog tima na najviši nivo.