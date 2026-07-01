AMERIKA U NEVERICI! Evo gde će karijeru nastaviti Lebron DŽejms
Lebron Džejms ulazi u novu fazu karijere nakon što je potvrdio da napušta Los Anđeles Lejkerse, a već se uveliko spekuliše gde bi mogao da nastavi put u NBA ligi.
Iako se u javnosti kao glavni favorit najčešće pominju Golden Stejt Voriorsi, priča je i dalje otvorena i više timova prati situaciju.
Golden Stejt Voriorsi se izdvajaju kao najzvučnija opcija zbog postojećeg jezgra ekipe i ambicije da se ponovo napadne titula, a dolazak Lebrona bi odmah podigao tim na još viši nivo. U igri se i dalje nalazi i povratak u Klivlend Kavalirsi, klub u kojem je ostavio ogroman trag i osvojio šampionski prsten.
Majami Hit se i dalje provlači kao emotivna opcija zbog ranijih uspeha i zajedničke istorije, dok se San Antonio Sparsi, Dalas Meveriksi i Detroit Pistonsi pominju kao manje verovatne, ali i dalje prisutne destinacije u širem krugu interesovanja.
Pored pomenutih timova kao potencijalna nova ekipa pominjali su se i Minesota Timbervulvsi, a iako se mnogo priča o njegovom narednom koraku, još uvek nema konačne odluke, ali jasno je da će, gde god da završi, Lebron Džejms odmah promeniti ravnotežu snaga u ligi i podići ambicije tog tima na najviši nivo.
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