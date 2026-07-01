NEMAČKA U APSOLUTNOM ŠOKU: Nakon istorijske blamaže, pokrenuta peticija kakva još nije viđena u istoriji fudbala, a tiče se muslimana
Nakon što je Nemačka završila svoj nastup na velikom takmičenju, u određenim medijima i na internetu pojavile su se tvrdnje o navodnoj inicijativi nekih navijača, što je izazvalo burne reakcije javnosti.
Prema izveštajima koji se dele na društvenim mrežama i koje pripisuje Dojče Vele, grupa navijača je navodno pokrenula peticiju kojom zahteva da se određeni igrači, uključujući fudbalere afričkog porekla i muslimane, više ne pozivaju u nemačku reprezentaciju.
Ove tvrdnje izazvale su oštre osude i otvorile novu debatu o pitanju diskriminacije i rasizma u fudbalu. Važno je naglasiti da su to informacije koje su se prvenstveno širile putem društvenih mreža i da su reakcije javnosti podeljene - od snažnih osuda do poziva na dodatnu proveru verodostojnosti celog slučaja.
Po pravilu, ovakve teme veoma brzo eskaliraju u javnom prostoru, posebno nakon velikih sportskih razočaranja, kada emocije navijača dođu do izražaja.
Do sada se Nemački fudbalski savez nije detaljnije oglasio o navodnoj peticiji.
Podsetimo da je Nemačka poražena na penale od Paragvaja i tako eliminisana sa Svetskog prvenstva u osmini finala, iako je bila veliki favorit.
Poslednji penal je šutirao i promašio Džonatan Tah, čiji je otac iz Obale Slonovače, a majka Nemica.
Nemci su naravno veoma razočarani, a navijači u toj zemlji traže razne promene, pre svega onu selektora. Julijan Nagelsman verovatno neće ostati na nemačkoj klupi, a Jirgen Klop je prvi kandidat za njegovog naslednika.
Nemačka je četvorostruki svetski šampion, ali čeka veći uspeh na Svetskom prvenstvu 2014. godine, kada su bili šampioni. Na poslednja dva turnira ispali su u grupnoj fazi, a ovog puta su „zaglavili“ u osmini finala.
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