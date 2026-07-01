MUK U DENVERU! Nikola Jokić povlači šokantan potez

DRAMA u Koloradu!

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Da li Nikola Jokić vrši pritisak na upravu odlaganjem ugovora?

Naime, srpski centar Nikola Jokić neće ovog leta potpisati novi ugovor sa Denver Nagetsima, izvestili su istaknuti NBA insajderi Mark Stajn i Džejk Fišer. Ovim potezom se ponavlja scenario od pre 12 meseci.

Iako je prošle godine odložio potpisivanje za ovo leto, najbolji košarkaš današnjice i dalje ne žuri da produži saradnju. Uprava kluba je svesna odluke svoje najveće zvezde, ali se suočava sa velikom neizvesnošću. Iako je Jokić na kraju sezone jasno stavio do znanja da želi da ostane u Denveru do kraja karijere, ovo odlaganje može biti njegov taktički način da izvrši pritisak na vlasnike franšize.

Posle još jedne razočaravajuće sezone, cilj je jasan - naterati upravu da konačno sastavi tim sposoban da napadne još jedno prvenstvo.

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Šta donosi odlaganje i koje su opcije na stolu? Jokićev novi ugovor zavisi od njegove odluke sledećeg leta, kada može da prihvati opciju igrača od 62,8 miliona dolara ili da je odbije i postane neograničeno slobodan agent: Trogodišnji ugovor vredan 214 miliona dolara. Četvorogodišnji ugovor vredan 278 miliona dolara.

Prvi čovek kluba, Džoš Krenke, nedavno je izjavio da su ovog leta svi igrači zamenljivi osim Jokića. Međutim, pasivnost Denvera ostavlja prostor drugim timovima da čekaju svoju priliku. Najveći strah leži u potencijalnim kriznim scenarijima tokom sledeće sezone: Šta ako Denver loše počne sezonu i Jokić zatraži trejd? Šta ako Nagetsi dožive još jedan debakl u ranim fazama plej-ofa?

Inače, Nikola Jokić nije tipična NBA superzvezda. Ne ucenjuje javni menadžment, izbegava pažnju medija i sve što ima da kaže pokazuje isključivo na parketu. Međutim, Denver ne sme to da uzme zdravo za gotovo. Što duže odlaže potpisivanje, spekulacije o njegovom odlasku će svakodnevno rasti. Brojni NBA timovi su već slabo startovali i čekaju pravi trenutak da žurno dovedu najboljeg centra u ligi, što bi sledeću sezonu moglo da pretvori u pravi medijski i rezultatski pakao za Denver.