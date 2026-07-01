Fudbal

PIKSI DOBIO PONUDU KOJA SE NE ODBIJA! Nakon katastrofe u Leskovcu bivši selektor Srbije preuzima učesnika Mundijala

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01. 07. 2026. u 05:00

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Iznenađujuća vest dolazi sa Ostrva i to u jeku Mundijala!

ПИКСИ ДОБИО ПОНУДУ КОЈА СЕ НЕ ОДБИЈА! Након катастрофе у Лесковцу бивши селектор Србије преузима учесника Мундијала

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Reprezentacija Škotske ostala je bez selektora, a kao jedan od glavnih kandidata za upražnjenu klupu pominje se Dragan Stojković Piksi, pišu lokalni mediji:

- Trener orijentisan na napadački fudbal i posed lopte, voli kreativnost. Stojković je zvezda još kao igrač u Jugoslaviji. Kao trener je osvojio titulu i kup sa Nagojom, vodio je Srbiju na Svetsko prvenstvo u Kataru i to preko Ronaldovog Portugala. Takođe je vodio Srbe do EURO 2024. Trenutno je bez posla - preneo je "Edinburgh news".

Dragan Stojković Piksi bez angažmana je od prošlog oktobra, kada je napustio selektorsku funkciju reprezentacije Srbije nakon poraza od Albanije u Leskovcu i neuspeha u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Ipak, uprkos tome, njegovo ime se sada dovodi u vezu sa preuzimanjem škotske reprezentacije.

Prema pisanju lokalnog lista "Edinburgh News", Stojković se nalazi na vrhu liste kandidata za novog selektora, uz brojne druge stručnjake poput Slavena Bilića, Grejema Arnolda i Anža Postekoglua.

Navodi se da bi Škoti rado videli Stojkovića na klupi zbog njegovog prepoznatljivog napadačkog stila igre.

Škotska je, podsetimo, završila takmičenje na Svetskom prvenstvu na trećem mestu u grupi sa Haitijem, Marokom i Brazilom, kao jedna od najslabijih trećeplasiranih selekcija koje nisu uspele da prođu u narednu fazu. Ostaje da se vidi ko će preuzeti kormilo škotske reprezentacije nakon neuspela na Mundijalu.

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