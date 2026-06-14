Košarka

TOTALNI RASPAD SISTEMA: Partizan ostaje i bez Isaka Bonge, oblači crveno-beli dres!?

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14. 06. 2026. u 12:07

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Partizan je okončao je turobnu sezonu, a realno je za očekivati i da naredna kampanja neće biti bog zna šta uspešnija.

ТОТАЛНИ РАСПАД СИСТЕМА: Партизан остаје и без Исака Бонге, облачи црвено-бели дрес!?

FOTO: ABA liga j.t.d./ Dragana Stjepanović

Imajući u vidu navode evropskih i domaćih medija, tim Partizana neće biti preterano atraktivan, a brojni igrači će napustiti Humsku. 

Dvejn Vašington je svoje završio, Nik Kalates samo što nije, kao i Sterling Braun, a Grobarima će najteže pasti odlazak Isaka Bonge. 

Nemac važni za jednog od najpoželjnijih igrača u Evropi i nema ekipe koja ga ne bi volela u svojim redovima. Pri kraju sezone se spominjao odlazak u NBA, u redove Detroit Pistonsa, zatim Barselona, a sada se čini da je glavni pretendent Olimpijakos. 

Šampion Evrope je prema navodima "Be Basket" u pregovorima sa Bongom, ali i sa Partizanom. 

U potencijalnom ugovoru bi bila uključena i NBA izlazna klauzula, budući da igrač i dalje ima ambicije da se vrati u najjaču ligu sveta, piše "Be Basket" na šta se nadovezuju izvori iz Grčke.

Bonga ima još godinu dana sa Partizanom, ali i izlaznu klauzulu za Evroligu i NBA. Olimpijakos bi na ime obeštećenja trebalo da plati 700.000 evra.

Navodno je igrač od tima iz Pireja zatražio godišnja primanja u visini od čak dva miliona evra godišnje.

Videćemo da li će Bonga stvarno u Grčku što bi predstavljalo tešku vest za navijače Partizana, posebno znajući animozitet prema crveno-belima. 

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